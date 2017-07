Game of Thrones spin-off: Kit Harington non sarà nel cast

Sono ben 5 gli spin-off di Game of Thrones, e Kit Harington è molto entusiasta della cosa, anche se dichiara che non farà parte del cast

È notizia di qualche giorno fa che J. R. R. Martin, lo scrittore de “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco” sta lavorando a ben 5 spin-off della fortunanta serie Game of Thrones. Le storie saranno tutte ambientate diversi anni prima dell’inizio della storia della prima stagione di Game of Thrones. Questo il principale motivo che vedrà mettere in scena un gruppo di personaggi totalmente diversi da quelli che popolano Game of Thrones. Molti di loro infatti, nella cronologia del racconto, non ssrebbero ancora nati.

Kit Harington non farà parte del cast

Niente Jon Snow dunque, prima di tutto perché, come anticipato, le storie saranno dei prequel, e poi perché l’attore è contento di staccarsi per un po’ dalla saga che l’ha portato al successo mondiale.

“Penso che abbia molto senso iniziare con un nuovo set di personaggi- ha dichiarato Kit ad Entertainment Weekly -C’è così tanto spazio per questa storia che potrebbe andare avanti per migliaia di anni”



Il molto amato Kit Harington, ancora impegnato sul set di quella che sarà l’ultima stagione di Game of Thrones lascia intendere anche potrebbe avere in ballo nuovi progetti per la tv.

“Sono felice di allontanarmi da Jon Snow, anche se sono ancora interessato alla TV- dice –Sto facendo un’altra stagione, e poi sarò pronto per fare altro”



Cosa sappiamo sulle 5 storie spin-off?

Per il momento ben poco. Gli ultimi aggiornamenti a riguardo sono stati dati dallo stesso Martin, che ha detto tutto e niente in una recente intervista:

“I cinque spin-off successivi si stanno sviluppando su vari lassi temporali e ci sono un paio di altri progetti televisivi che non posso raccontare. Quanto di questo diverrà realtà nessuno lo sa ma, è in fase di sviluppo…”

Ovviamente non mancano le prime teorie, e c’è chi dice che una delle storie potrebbe riguardare Rhaegar Targaryen, fratello di Daenerys. Altri invece scommettono su uno spin-off che riguarda Arya Stark, personaggio molto amato dal pubblico. Questa seconda cosa, ad ogni modo, pare più difficile, perché, da quanto dichiarato, gli spin-off saranno tutti prequel, ma chi può giurarlo?

Intanto aspettiamo con ansia il debutto della settima stagione, che andrà in onda dal 16 luglio.