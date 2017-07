Cosa succede nei primi due giorni di ritiro a Dimaro nel 2017

Il Napoli lavora a Dimaro con carica e determinazione

Un Napoli così non si era mai visto. Dopo due giorni di ritiro presso la splendida cornice di Dimaro, gli azzurri guidati da Maurizio Sarri, stanno evidenziando uno stato di forma invidiabile. I test atletici hanno promosso nettamente i partenopei, già in palla per dare il via alla stagione. Inoltre, attorno alla squadra, si respira un profumo di elevato entusiasmo. Il “patto per lo scudetto” ha cementato l’intera rosa ed ha spinto i supporters napoletani nel sostenere a gran voce i propri idoli. Nelle tre settimane di ritiro a Dimaro è previsto l’arrivo di circa 60.000 tifosi azzurri, in segno di vicinanza e fiducia nei confronti di una squadra che è rimasta la stessa rispetto a quella ammirata nella passata stagione.

Come dichiarato da Hysaj , ai microfoni di Premium Sport, il terzino destro albanese ha affermato che l’obiettivo da conseguire sarà quello, innanzitutto, di accedere alla fase a gironi della Champions League, superando brillantemente il play off, per poi virare dritti al campionato, migliorando la terza posizione conquistata, guardando con interesse verso quel primo posto, che latita dalle parti del Vesuvio da ben ventotto anni. Hysaj ha inoltre elogiato l’abnegazione, la determinazione e la ferrea volontà di un gruppo riunitosi con la convinzione di fare bene e di regalare una gioia immensa ai propri sostenitori. In molti, ben undici, hanno rinunciato a proseguire le vacanze, al fine di tornare a lavorare alacremente con i propri compagni, segno, questo, che c’è una volontà famelica di scrivere una pagina importante nella storia del Napoli Calcio. Per quanto concerne i nuovi arrivi, Adam Ounas, in questi primi allenamenti, ha destato un’ottima impressione, evidenziando fin da subito ottime doti tecniche. Nella giornata di domani, assieme al presidente Aurelio De Laurentiis, giungerà a Dimaro anche Mario Rui, la cui trattativa con la Roma è stata definita.

Il club giallorosso incasserà da questa cessione 9 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il calciatore tornerà a mettersi al servizio di Maurizio Sarri, suo mentore ai tempi dell’Empoli. L’innesto di Mario Rui rappresenterà una valida alternativa lungo la corsia di sinistra per Ghoulam, visto che Strinic è ad un passo dall’approdare altrove. Nelle prossime settimane dovrebbe essere il turno di Berenguer dall’Osasuna, esterno d’attacco, molto duttile per dare respiro sia ad Insigne che a Callejon. Al momento la trattativa sta vivendo una fase di stand by, ma non è escluso che prossimamente possa esserci lo sprint decisivo. Resta sempre vivo il discorso portiere, con al centro il rinnovo contrattuale di Reina. Di sicuro in questo fine settimana il presidente azzurro incontrerà l’estremo difensore spagnolo, per proporgli il prolungamento fino al 2019, con l’inserimento di una irrisoria clausola rescissoria.

La sensazione che prevale è che il calciatore accetti, anche perché nei scorsi giorni ha ricevuto importanti attestati di stima da parte di Sarri e dei suoi compagni di squadra, che lo hanno eretto a leader dello spogliatoio, considerando la sua spiccata esperienza e il suo invidiabile carisma. Nella giornata di ieri, nel frattempo, Maksimovic ha recuperato dal leggero stato febbrile, mettendosi nuovamente a disposizione del tecnico, mentre non ha lavorato in gruppo Pavoletti, alle prese con leggeri fastidi di carattere muscolare. Quest’oggi nuovamente doppia seduta d’allenamento, perché il Napoli non scherza, mettendo già nel mirino un play off da non fallire al fine di iniziare ad apporre dei tasselli fondamentali in una stagione, che tutti i supporters partenopei, si augurano possa essere indimenticabile.