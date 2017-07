Inter: ecco quanto ti è costato Borja Valero e Spalletti è felice

Luciano Spalletti sentenzia: “Conquistare un posto in Champions è priorità assoluta”

Il secondo giorno del ritiro nerazzurro presso Riscone di Brunico è stato caratterizzato dalla conferenza stampa presieduta dal tecnico Luciano Spalletti, il quale ha toccato vari temi inerenti il mondo Inter, dando la sensazione che quella che si appresta ad entrare, sia una stagione decisiva per i colori nerazzurri.

L’allenatore di Certaldo ha innanzitutto sentenziato che i calciatori dovranno dargli ciò che gli spetta, ovvero sia la qualificazione per la prossima edizione della Champions League, in quanto, lusingato dal corteggiamento e attratto dal progetto del club di corso Vittorio Emanuele, ha lasciato la panchina della Roma, con la quale aveva ottenuto la possibilità di disputare la massima competizione europea. A seguire non ha voluto creare alibi per Icardi e compagni, sottolineando che nell’arco di questi anni alla guida dell’Inter si siano succeduti allenatori del calibro di Mazzarri, Mancini, De Boer e Pioli, profili di primissimo piano dal punto di vista professionale e umano, ragion per cui i suoi uomini dovranno assumersi le responsabilità in merito a queste annate alquanto deludenti, mettendosi bene in mente che questa che si appresta ad iniziare sarà un anno determinante in tal senso, in caso di fallimento non ci sarà una via d’uscita.

Per quanto concerne la campagna acquisti, Spalletti non le manda certo a dire, affermando che la dirigenza nerazzurra gli abbia fatto delle promesse, che in caso non saranno mantenute, il tecnico toscano parlerà chiaramente dinnanzi alla stampa, manifestando, in quel caso, tutta la sua contrarietà. Citando proprio la dirigenza nerazzurra, il tecnico di Certaldo ha parole di stima nei riguardi del direttore sportivo Piero Ausilio e del responsabile dell’area tecnica delle squadre Suning, Sabatini, definendoli perfetti conoscitori del mercato, abili e astuti nel muoversi all’interno di un emisfero che per loro non ha segreti. Spalletti ha poi aggiunto di aver ricevuto un importante attestato di stima da parte di Mourinho e di sentirsi già parte integrante di questo club di primissima fascia che in quanto a storia e blasone ti perfora il cuore.

Nel frattempo sul fronte mercato, vi è stata l’ufficialità di Skriniar, che si è legato ai colori nerazzurri per le prossime cinque stagioni, così come si è chiusa brillantemente la trattativa riguardante Borja Valero. Le cifre di tale operazione sono di 5,5 milioni di euro più 1,5 di bonus che incasserà il club dei Della Valle, mentre il centrocampista firmerà un contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione. Lunedì,il centrocampista, sosterrà le visite mediche per poi unirsi al resto del gruppo a Riscone di Brunico.

Per quanto concerne invece le uscite è notizia ufficiale il passaggio a titolo definitivo di Andreolli al Cagliari, con il difensore liberatosi a parametro zero che ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo con il club del patron Giulini, mentre resta sempre vivo l’interesse dello Zenit San Pietroburgo per Murillo. Si attendono fuochi d’artificio in casa Inter, con un mercato in entrata che prevede nomi altisonanti al fine di condurre i nerazzurri tra le prime posizioni di classifica, nutrendo sogni ambiziosi, con la qualificazione in Champions League quale priorità assoluta e imprescindibile.