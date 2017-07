Ecco la vera offerta di Lotito a Biglia per restare nella Lazio anche nel 2017/18

Parolo festeggia il suo goal in Sampdoria Lazio 1 – 2. Gli altri due giocatori insieme a lui sono Biglia e Lulic. @ Credits SS Lazio

La Lazio presenta le nuove maglie e nel frattempo deve tener conto dei casi caldi di mercato

Serata di gala in casa Lazio. Sono state presentate le nuove maglie per il campionato e l’Europa League. Se la divisa ufficiale in serie A ricalcherà quella biancoceleste degli anni ’80, in campo internazionale i capitolini indosseranno una maglia a strisce verticali biancocelesti che ricordano vagamente quella della nazionale argentina.

A posare da modelli i vari Parolo, Lukaku, Vargic, Milinkovic-Savic e Radu. Nel frattempo, in attesa di partire nella giornata di domani per il ritiro di Auronzo di Cadore, tengono banco in casa capitolina tre casi spinosi, ovvero quelli inerenti a Keita, Biglia e De Vrij, pezzi pregiati nello scacchiere tattico a disposizione di Simone Inzaghi. L’attaccante senegalese è in scadenza di contratto nel 2018 ed ha dimostrato una palese insofferenza nel volerlo rinnovare. Sfumato il passaggio al Milan, la volontà del calciatore è quella di abbracciare la causa juventina.

Lotito per cedere l’attaccante esterno chiede non meno di 30 milioni di euro, rifiutando qualsiasi contropartita tecnica, facendo svanire, così, l’ipotesi venutasi a creare qualche giorno fa di un eventuale approdo di Pjaca dalla Juventus alla Capitale. Il rischio che corre la Lazio è che il calciatore resti prigioniero delle pretese di Lotito in questa sessione di mercato, per poi liberarsi a parametro zero nel 2018. Resta vivo anche il discorso riguardante Biglia. Nella giornata di domani il presidente biancoceleste incontrerà l’agente del calciatore, Enzo Montepaone, per discutere di un eventuale rinnovo oltre che ad analizzare la volontà del centrocampista argentino, sulle cui tracce vi è con insistenza il Milan.

Lotito offre un prolungamento di contratto per altri cinque anni da 2,8 milioni di euro a stagione, oltre alla possibilità di entrare in futuro nei quadri dirigenziali del club. Nei prossimi giorni occorrerà attendere la risposta del capitano al fine di conoscere le sue reali intenzioni, se restare a Roma oppure approdare presso la corte di Vincenzo Montella. Discorso rinnovo che riguarda anche De Vrij, il difensore olandese è in scadenza di contratto nel 2018. Al momento nessun club si è fatto avanti prepotentemente ma appare piuttosto evidente che il calciatore non nutra nessuna intenzione di prolungare il suo rapporto professionale con la società biancoceleste.

L’aria che tira induce il d.s. Tare a guardarsi attorno, provando a reperire un difensore centrale altrettanto valido al fine di sostituirlo in caso di un’eventuale partenza. Intanto, Marco Parolo, nelle vesti di “modello per una sera” ha dichiarato su esplicita domanda, di augurarsi che Keita e Biglia restino alla Lazio, in quanto ottimi elementi dotati di spiccate qualità tecniche, in grado di far compiere il tanto atteso salto in avanti. Spostando, poi, l’attenzione sull’imminente ritiro estivo, il centrocampista biancoceleste prevede settimane di duro ed intenso lavoro per mettere benzina nelle gambe, al fine di ripetere quanto di buono fatto nello scorso campionato, puntando a lasciare un segno indelebile anche in Europa League.

Per quanto riguarda la prossima stagione, Parolo aggiunge, che alcune squadre come Milan e Inter si siano rafforzate notevolmente, nutrendo prestigiose ambizioni, così come Juventus, Napoli e Roma proveranno a rivestire gli oramai consueti abiti da leader. La Lazio è lì che vorrà giocarsi le proprie chance al fine di ben apparire, sperando di poter far leva su una rosa altamente competitiva e assortita, non dovendo lasciar per strada pezzi pregiati che hanno permesso a Simone Inzaghi di salire sotto le luci della ribalta.