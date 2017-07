Anche per Hamsik il Napoli deve puntare allo scudetto nel 2018

Marek Hamsik con la maglia del Napoli

Hamsik ci crede: “ Lo scudetto è una missione possibile per il Napoli”

C’è aria di grande entusiasmo a Dimaro, sede del ritiro estivo del Napoli. Gli azzurri, sotto gli ordini di mister Sarri, si stanno allenando alacremente e con il massimo impegno in vista di una stagione che entrerà nel vivo sin da metà agosto con il play off di Champions League. I calciatori partenopei appaiono già in forma, pimpanti, superando brillantemente i vari test fisici ed atletici, effettuando, altresì, ottime ed interessanti geometrie con la palla. A ciò va aggiunta la corposa presenza dei tifosi azzurri giunti in massa in Trentino. Un numero elevato è atteso nel week end, con una previsione di circa 60.000 supporters nell’arco delle prossime tre settimane.

Dimaro si colora di azzurro, lasciandosi travolgere dalla foga e dalla vitalità di un popolo che mai come in questa stagione crede nello scudetto, nella concreta possibilità di insidiare la leadership della Juventus, dopo sei anni di dominio incontrastato. A testimonianza di ciò vi sono le parole pronunciate, ieri pomeriggio, durante la conferenza stampa presieduta dal capitano Marek Hamsik. Lo slovacco, oramai napoletano d’adozione, non si nasconde dietro frasi di circostanza, bensì lancia un monito d’avvertimento a tutte le big del campionato, ossia che il Napoli lotterà strenuamente per la conquista del titolo di campione d’Italia. Obiettivo reclamizzato e fondato sulla fiducia nei confronti di un gruppo consolidato al proprio interno, che lasci ben sperare, viste le confortanti performance sfoderate nella seconda parte della stagione. Hamsik ha poi aggiunto che c’è la ferrea volontà di impressionare fin da subito, basti pensare che molti di loro hanno rinunciato nel proseguire le vacanze per mettersi immediatamente a disposizione di mister Sarri, al fine di non perdere tempo, gettando le basi per un sogno ambizioso ma realizzabile.

Lo slovacco, alla decima stagione con la maglia del Napoli e a soli due goal dal record di Maradona, come migliore realizzatore nella storia del club partenopeo, ha dichiarato che i tifosi azzurri, la società e l’allenatore meritino la conquista di un titolo importante, aggiungendo che occorrerà scendere in campo con convinzione e determinazione in quanto nulla sia precluso. Infine per quanto riguarda la maglia numero dieci che è appartenuta proprio al “Pibe de oro”, fresco di cittadinanza onoraria conferitagli dal sindaco di Napoli, De Magistris, Hamsik afferma che tale numero sia sacro per la gente e per il club partenopeo, nulla a che vedere con la sua diciassette, mostrando in questo caso un pizzico di modestia. Nel frattempo, anche quest’oggi, si prevede una doppia seduta d’allenamento, in attesa, domani, dell’arrivo del presidente De Laurentiis. Lunedì, invece, sarà il giorno di Mario Rui, secondo rinforzo che approderà presso la corte di Maurizio Sarri. L’operazione per portare in azzurro il terzino sinistro portoghese, si aggira sui 9 milioni di euro più bonus, mentre il calciatore firmerà un quinquennale da 1,8 milioni di euro a stagione.

Intanto il d.s. Giuntoli è volato in Spagna per concludere positivamente l’affare Berenguer, mettendo a disposizione del tecnico toscano un altro esterno d’attacco, molto promettente, in grado di far rifiatare, ogni tanto, i vari Insigne e Callejon. Resta sempre vivo l’interesse sul rinnovo contrattuale di Reina, ma De Laurentiis ha fatto sapere che non ci sia nessun problema in tal senso, in quanto sia certo che a breve si troverà un accordo, considerando , tra l’altro, che il portiere spagnolo sia tutt’ora legato contrattualmente con la società azzurra. Napoli sogna in grande, le premesse sono ottime ed incoraggianti, i fasti di Maradona rappresentano un periodo indimenticabile, ma che va assolutamente aggiornato attraverso le gesta di campioni del calibro di Hamsik, Insigne, Mertens, coadiuvati da una rosa di spessore, spinta da elevate motivazioni.