I 10 Parchi Naturali più belli di Roma e dintorni

L’Italia è piena di bellezze naturali, ma oggi vi parleremo dei 10 Parchi Naturali più belli di Roma e dintorni

Per tutti coloro che passeranno l’estate a Roma, il nostro consiglio è di dedicare almeno un giorno alla visita di qualche Parco Naturale. La regione Lazio è piena di riserve naturali, parchi e giardini, da avere l’imbarazzo della scelta. Ne abbiamo selezionato alcuni tra i più belli, nonostante sia estremamente difficile farne una classifica.

Parco Naturale Regionale di Veio

Il quarto parco per estensione del Lazio, il Parco Naturale Regionale di Veio, si estende su un territorio di 14.984 ettari. Il parco si estende a nord di Roma tra la via Flaminia e la via Cassia, e presenta un numero elevato di reperti archologici importantissimi, di età etrusca e romana. Tra i prati ed i boschi, quindi, si trovano innumerevoli reperti di grande bellezza. Il territorio del parco è quasi del tutto libero da interventi urbanistici, e presenta, a parte i reperti diescritti prima, soltanto alcuni complessi d’età medievale.

Riserva Naturale della Marcigliana

La Riserva Naturale della Marcigliana si trova a ridosso del Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Bufalotta. Nella riserva, fatta di dolci colline e grandi prati, si può osservare la fauna locale, che minacciata dall’urbanizzazione e della caccia, è ora protetta grazie all’istituzione della riserva. Passeggiando per i sentieri, si potrebbero avvistare volpi, faine, donnole, tassi e istrici, così come la lepre italica, una specie endemica italiana. Per chi ama le lunghe passeggiate nella natura, consigliamo il Sentiero Natura “Casale Lucernari”. Ma la riserva soddisfa anche gli amanti della storia, che potranno trovare il territorio in cui sorgeva l’antica città di Crustumerium, coinvolta in età romulea dall’episodio storico-leggendario del Ratto delle Sabine.

Parco dei Castelli Romani

Il Parco dei Castelli Romani si estende, in forma circolare su quello che era l’apparato vulcanico dei Colli Albani, attivo fino a diecimila anni fa, e ora ricco di laghi, prati e boschi. Il parco offre davvero una moltitudine grandiosa di bellezze naturalistiche. Tra i laghi più belli, da segnalare il Lago di Albano e il Lago di Nemi. Anche per quanto riguarda la fauna, nel Parco dei Castelli Romani è da segnalare la presenza del Falco Pellegrino, che spesso e volentieri viene avvistato mentre vola sulla zona. Tanti anche i Comuni che rientrano nel territorio del parco, dove poter trovare gastronomia tipica e folclore.

Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano

Il Parco Naturale si estende per 16.682 ettari e comprende diversi comuni, tra i quali quello di Bracciano che da nome al parco stesso. L’attrazione maggiore, per la sua bellezza e grandezza, è sicuramente il lago, che con i suoi 5.650 ettari è l’ottavo lago italiano. All’interno del territorio del parco sono ad ogni modo presenti tanti altri monumenti naturali, come la “Caldara di Manziana”, caratterizzata da acque sulfuree e “Pantane e Lagusiello” di Trevignano Romano, aree umide che offrono rifugio a numerose specie di uccelli acquatici.

Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini è uno dei parchi montani più belli del Lazio. Il territorio, prevalentemente montuoso, è arricchito dalla presenza di due fiumi, l’Aniene e e il torrente Simbrivio. Molto interessante è la storia geologica del posto; anticamente infatti, i monti Simbruini erano il fondale di un mare tropicale chiamato Tetide, oggi scomparso. La presenza di questo mare, ha lasciato sul territorio tantissime formazioni calcaree miste a frammenti vegetali ed animali, che si possono oggi osservare nelle rocce del parco. Interessante anche la fauna che è costituita dalla presenza del cervo, del cinghiale e del capriolo, senza dimenticare la presenza di lupi.

Riserva Naturale del Lago di Vico

La Riserva Naturale del Lago di Vico si trova invece nella provincia di Viterbo, ma vale senz’altro la pena di una visita. Il lago, di origine vulcanica, nasce secondo la tradizione dalla clava di Ercole. In un territorio relativamente piccolo, il Lago di Vico offre una varietà di flora e fauna ricchissime. Soprattutto a livello acquatico, sono tantissime le specie animali che popolano la zona.

Giardini di Ninfa

Tra i parchi più suggestivi segnaliamo senz’altro i Giardini di Ninfa, un monumento naturale senza pari. Si tratta di un tipico giardino all’inglese costruito da Gelasio Caetani nel 1921, nell’area della cittadina medioevale di Ninfa. I giardini sono ricchi di suggestivi ruderi immersi nella natura, tra il fiume e i ruscelli di irrigazione costruiti ad inizio ‘900. Tutto incanta, nei Giardini di Ninfa, regalando momenti di pura estasi nella natura e tanto relax.

Parco di Villa Gregoriana e Villa d’Este

Spostandosi a Tivoli, si può visitare il Parco di Villa Gregoriana, un posto di selvaggia bellezza. Con la presenza di numerose cascate e cascatelle, e sentieri che si inerpicano tra rocce e boschetti, si può passare una splendida giornata immersi nella natura. La posizione del parco, si colloca in una posizione panoramica ai piedi dell’acropoli romana di Tivoli, e si sviluppa sui due versanti di una fossa profonda, creata dal fiume Aniene che compiva un tuffo di oltre 100 metri. Una volta a Tivoli, non possiamo non ricordarvi la presenza di un altra meravigliosa attrazione, la Villa d’Este, con i suoi fantastici giardini e fontane.

Sacro Bosco di Bomarzo (Parco dei Mostri)

Il parco più bizzarro e particolare d’Italia è di sicuro quello del Sacro Bosco di Bomarzo. Situato nella provincia di Viterbo, il Sacro Bosco fu progettato e realizzato nel 1552 dal principe Vicino Orsini e dal grande architetto Pirro Ligorio. Tra alberi e natura, nel bosco si trovano enormi sculture bizzarre e suggestive, create appositamente per meravigliare e spaventare gli ospiti (da qui il nome Parco dei Mostri). Un’esperienza unica, immersi nella natura, dove si potranno vedere numerose sculture dalle forme più bizzarre e suggestive.

Parco Nazionale del Circeo

Spostandoci verso il mare, è impossibile non parlare del Parco Nazionale del Circeo. Il parco si estende tra Anzio e Terracina. Le bellezze del parco contemplano: la Duna Litoranea, il Promontorio del Circeo, i 4 laghi costieri e l’Isola di Zannone. Bellissima anche la Foresta del Parco, che si estende per circa 3.300 ettari, ed è conosciuta come la “Selva di Circe”.