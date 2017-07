La Spal di Semplici potrebbe essere la sorpresa della stagione 2017/18

tifosi della Spal

Grandi manovre in casa Spal per puntare alla salvezza

C’è una crescente curiosità attorno alla neo promossa Spal, che dopo cinquantuno anni, tornerà a calcare i campi di serie A. Una promozione storica che ha regalato grandi soddisfazioni al popolo estense. Ferrara si appresta ad accogliere le big del nostro campionato: Juventus, Roma, Napoli, Milan, Inter ma sempre con i piedi ben saldi a terra, con la consapevolezza di dover lottare strenuamente per conquistare una permanenza in A dal sapore di scudetto.

Nella giornata di ieri, presso il centro sportivo di via Copparo a Ferrara, vi è stato un bagno di folla da parte dei tifosi biancazzurri al fine di salutare i propri idoli e lo staff tecnico in partenza verso il ritiro di Tarvisio. All’interno della rosa molti i volti nuovi, soprattutto di calciatori in cerca di riscatto e con tanta voglia di mettersi in mostra.

Il primo nome della lista è quello di Paloschi, giunto dall’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’attaccante ,cresciuto nel vivaio del Milan, è reduce da un’annata negativa, contraddistinta da tanta panchina presso la corte di Gasperini, con lo score di zero reti realizzate. Paloschi ha voglia di tornare ad esultare, imprimendo il proprio marchio, è quale piazza migliore per farlo, se non attraverso quella di Ferrara. Oltre a lui, si è aggregato agli ordini di mister Semplici, Viviani, giunto anch’egli in prestito con diritto di riscatto dal Verona, dopo una stagione vissuta tra alti e bassi a Bologna. Il centrocampista, classe 1992, è un uomo d’ordine in mezzo al campo, abile sui calci piazzati e fondamentale per imbastire la manovra. Rappresenterà una pedina dal sicuro affidamento nell’undici estense.

Sempre dal club felsineo, sono giunti alla Spal, il centrocampista offensivo Rizzo e il difensore centrale Oikonomou, calciatori in cerca di visibilità dopo alcune stagioni vissute all’ombra. Entrambi non rappresentavano la prima scelta per Donadoni, mentre con Semplici saranno pedine su cui puntare, considerando che non siano debuttanti in massima serie. Dalla Juventus, è giunto in prestito, Federico Mattiello, elemento in grado di ricoprire sia ruoli di copertura che offensivi. Dopo alcune stagioni piuttosto sfortunate, contraddistinte da gravi infortuni, il club bianconero ha deciso di voler puntare in futuro su di lui e il prestito alla Spal, sarà un modo per testare il calciatore all’interno del campionato di serie A, tramite una compagine che possa concedergli lo spazio che meriti. Mattiello, ai microfoni dei giornalisti, ha dichiarato di non pensare alla Juventus e a ciò che potrebbe essere il suo futuro presso il club bianconero, al momento la sua mente è concentrata sulla Spal, con tanta voglia di fare bene con i colori biancazzurri addosso, dimostrando a tutti il suo reale valore.

Tornando sul reparto difensivo, mister Leonardo Semplici potrà far leva sull’esperienza indiscutibile di Felipe, brasiliano classe 1984, legatosi con un contratto triennale con il club del patron Mattioli. Il difensore proveniente dall’Udinese si dice pronto nell’intraprendere questa nuova esperienza, stimolante e combattuta, al fine di conquistare una permanenza in A che avrebbe il sapore di un’impresa. Nel frattempo, oltre ai nuovi innesti, occorre segnalare il rinnovo contrattuale fino al 2019 del bomber Antenucci, autore di ben diciotto goal nella scorsa stagione in B, rendendosi tra i maggiori protagonisti nella cavalcata in massima serie.

C’è entusiasmo e grande curiosità attorno a questa matricola che al momento ha agito con acume e precisione durante la campagna acquisti, facendo leva su calciatori apparentemente motivati e con gran voglia di riscatto, incarnando lo spirito giusto per lottare con ardore al fine di restare in A, continuando a scrivere pagine sensazionali nella storia di un club dall’imponente passato.