Cerci e una rinascita chiamata Hellas Verona

Torna in Italia Alessio Cerci, che nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare un contratto annuale, con opzione per tre anni in caso di salvezza, con l’Hellas Verona.

Il talento natio di Velletri, dopo alcune stagioni deludenti e con scarso minutaggio, ha voglia di rimettersi in gioco, in una piazza che ha freme nel voler ben apparire, proprio come l’ex granata. Nell’anno che condurrà ai Mondiali in Russia, Cerci ha la seria intenzione di riappropriarsi di tutto ciò che era suo, ovvero del sapore dei goal, delle esultanze, dei cori da parte dei tifosi e della stampa che parli positivamente di lui. Il progetto del Verona lo ha convinto, così come la possibilità di giocare in coppia in attacco con Pazzini, quest’ultimo, vero bomber di razza. Per quanto riguarda Cerci, appare un lontano ricordo la stagione 2013/2014, l’ultima vissuta sulla cresta dell’onda.

Quei tredici goal siglati con la maglia del Torino, il tandem infallibile con Immobile e le convocazioni in nazionale. La strada verso la gloria sembrava tracciata in maniera indissolubile, ed invece l’approdo burrascoso e carico di polemiche all’Atletico Madrid, ha segnato negativamente la carriera di questo calciatore talentuoso, dotato tecnicamente ma incostante e dal carattere non sempre mite. Sei apparizioni con i “colchoneros” dall’agosto del 2014 al gennaio del 2015, spingono Cerci a far capolino nuovamente nel nostro Belpaese, vestendo la maglia del Milan.

In rossonero, dal gennaio 2015 al gennaio 2016, scende in campo, complessivamente, trentatre volte, mettendo a segno un solo goal. Complice anche il rapporto tutt’altro che idilliaco con Sinisa Mihajlovic,l’attaccante cresciuto nelle giovanili della Roma sbarca a Genova, sponda rossoblù, in cui totalizza undici presenze in campionato coronate da quattro centri. Tutto ciò non è sufficiente per riscattarlo, anche a causa del suo elevato ingaggio. Cerci, allora, fa ritorno nuovamente in Spagna e nell’ultima stagione, tocca il punto più basso della sua carriera: una misera apparizione nella Liga ed una in Coppa del Re. Cerci desaparecidos, Cerci che scompare tra i radar del calcio che conta. A questo punto l’attaccante classe 1987, decide di rescindere il proprio contratto con l’Atletico Madrid, tentando di dare una sterzata alla sua carriera, tornando ad essere quel funambolico talento, mai abbastanza apprezzato dalla critica. I suoi trascorsi appaiono un continuo sali e scendi, come se fossimo alla prese su una montagna russa. Tante le premesse poi non mantenute, pochi gli sprazzi, seppur di valore. Oramai troppo lontana quella stagione magica vissuta al Toro con Ventura in panchina.

È tempo di tornare a parlare al presente, gettando l’occhio verso un futuro radioso. Cerci in gialloblù per vivere una seconda giovinezza, così come accaduto in passato a Luca Toni, sempre con gli scaligeri, e nella scorsa annata in B a Giampaolo Pazzini, laureatosi capocannoniere, all’età di 32 anni. Se le visite mediche dovessero dare esito positivo, il “genio e sregolatezza” di casa nostra potrà dare il via a questa nuova avventura, forse l’ultima per tornare a dare un senso alla sua storia da calciatore, con l’intento di riprendersi tutto ciò che era suo: gloria, fama, goal e nazionale.

L’impresa è ardua, in pochi, al momento scommetterebbero su di lui, tranne mister Pecchia e i dirigenti dell’Hellas pronti a far leva sulla fame di riscatto di questo talento molto spesso inespresso.