Chiara Ferragni & Intimissimi, una collaborazione che sa di debutto per la Blonde Salad

Chiara Ferragni & Intimissimi = Connubio Vincente

Chiara Ferragni, la blogger più conosciuta al mondo per “Blonde Salad” progetterà la nuova linea di costumi per Intimissimi On Ice.

Intimissimi per questa collaborazione prende come ispirazione Elena di Troia, Venere e Afrodite per far riaffiorare la loro forza e tradurla in bellezza moderna.

Vi parteciperanno artisti come Andrea Bocelli e moltissimi pattinatori professionisti. Lo spettacolo avrà luogo a all’Arena di Verona, il 6 e il 7 ottobre, lo stesso luogo in cui, all’inizio dell’anno, Fedez chiese la mano di Chiara.

La nostra “Blonde Salad” in un’intervista parla della collezione ispirata da leggendarie donne greche come Daphne e Atena, che si distinguono per i loro valori. Una collezione all’insegna della personalità energica e forte.

Una prima volta anche per Chiara

Chiara parla anche della sua emozione nel partecipare al progetto perché, non avendo mai disegnato costumi per uno spettacolo, non aveva nessuna esperienza come designer e questo le ha dato la possibilità di testare le sue conoscenze nel campo della moda. Ma in questa collaborazione non sono mancati i momenti divertenti che, per la nostra blogger, sono stati i processi creativi per ogni costume. Dagli accostamento di ogni capo alla sua modella, alla scelta della lunghezza dell’abito, delle texture e del colore.

Chiara parla anche delle sfide che si sono presentate nella creazione di capi per atleti sul ghiaccio,come la combinazione tra sensualità e funzionalità, possibile grazie a un particolare tessuto “see through”.

In questa collaborazione tra Intimissimi e Chiara Ferragni non manca nulla. C’è stile, forza, sensualità, funzionalità e energia, e non vediamo loro di vederla sfilare sul ghiaccio.