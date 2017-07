Daneiel Craig e Adele per 007: la coppia vincente torna insieme?

La saga di 007, con il suo 25esimo film, è pronta a rimettersi in moto. Pare che la produzione abbia puntato a Daniel Craig per la parte del protagonista e ad Adele per la colonna sonora

Per tutti indimenticabile, il grande successo di “007-Skyfall” vuole essere il motore anche per il 25esimo film della saga di James Bond. Ad interpretare l’agente 007 è stato richiamato infatti proprio Daniel Craig, che nonostante la sua iniziale riluttanza a tornare nella saga, pare si sia convinto a partecipare. Per la colonna sonora, la produttrice Barbara Broccoli, avrebbe pensato di ricomporre la coppia vincente di “007 – Skyfall”, richiamando in azione anche Adele.

Daniel Craig e Adele: la coppia vincente di 007

È inutile negarlo: se un prodotto funziona, bisogna tornare alla formula vincente, cambiandola, rendendola adatta ad oggi, ma fatta dagli stessi elementi che in passato hanno sbancato i botteghini. Questo è il pensiero di Barbara Broccoli, produttrice di 007, che vuole portare a tutti i costi, in Bond 25, la coppia Daniel Craig e Adele. Queste le sue parole:

“Daniel Craig e Adele insieme sono un team vincente, la scelta migliore, sono coloro che muovono i soldi intorno al progetto. Ci ha messo un po’ di tempo ma Daniel ha deciso di essere nuovamente 007. Adele ancora non è sicura, ma ha amato così tanto far parte dell’universo di Bond che tutti i segni fanno pensare al meglio”

Daniel Craig di nuovo Bond… sarà vero?

Nonostante le dichiarazioni di Barbara Broccoli, qualche dubbio rimane, e si aspettano conferme ufficiali da parte dell’attore in questione. In occasione del suo ultimo Bond, Daniel Craig si era abbandonato ad una dichiarazione piuttosto forte e deteminata:

“Piuttosto mi ammazzo o mi taglio le vene anziché farne un altro- queste le parole di Daniel Craig all’epoca -Non adesso, mai più. Ho dato tutto, e quello che voglio è andare avanti!”

Cosa avrà fatto cambiare idea all’attore? Non possiamo saperlo, non prima di ricevere conferme ufficiali dal diretto interessato. Per quanto riguarda Adele, anche per lei è tutto ancora da vedere, ma i fan, infondo, ci sperano vivamente.