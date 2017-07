Cara Genoa, ma è proprio necessario vendere Simeone?

Giovanni Simeone con la maglia del Genoa. E’ il figlio del “Cholo” Diego Simeone.

Il Genoa torna al lavoro spinto dalla carica di Mattia Perin

Anche il “grifone” è ai nastri di partenza in vista della stagione 2017/2018. Prima di spiccare il volo con direzione Neustift, sede del ritiro estivo, previsto per la giornata di martedì, Juric sta mettendo sottotorchio i suoi uomini presso il centro sportivo di Pegli, con l’intenzione di migliorare quanto fatto nella passata stagione. Annata molto difficile, quella precedente, che ha visto i rossoblù lottare per non retrocedere, dovendo far fronte ad un evidente ed inarrestabile declino dal mese di dicembre in poi. Tra i volti nuovi presenti in campo vi è quello di Galabinov, attaccante bulgaro prelevato dal Novara, mentre è ad un passo dal legarsi con il club rossoblù, il difensore centrale Spolli, nell’ultima stagione in forza al Chievo. L’argentino ha sostenuto le visite mediche con la maglia del Genoa e a breve firmerà il contratto che lo legherà con la società ligure.

Aggregati alla prima squadra anche i due gioielli della Primavera rossoblù, ossia Pellegri e Salcedo, entrambi opzionati dall’Inter, all’interno di un affare complessivo da 60 milioni di euro. In uscita potrebbe esserci il “cholito” Simeone, corteggiato con insistenza dalla Fiorentina, in caso di partenza di Nikola Kalinic. Il presidente Preziosi non è in vena di effettuare sconti e per la cessione dell’attaccante argentino chiede non meno di 25 milioni di euro. In rampa di lancio ,per sostituirlo, vi sono i nomi di Lapadula, in uscita dal Milan, ma inseguito anche dall’Atalanta e Djordjevic, il quale non si è presentato alle visite mediche con la Lazio ed appare destinato ad indossare la casacca rossoblù nella prossima stagione.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, Juric, stranamente, non si è presentato in sala stampa, in cui era in programma una sua conferenza, mentre non ha negato dichiarazioni ai giornalisti il portiere Mattia Perin. L’estremo difensore del “grifone”, reduce da un grave infortunio al ginocchio riportato nel gennaio scorso, è nuovamente pronto a far ritorno sul terreno di gioco. Il numero uno del Genoa appare in forma e fortemente motivato, al pari della squadra, che vorrà cancellare l’ultima annata alquanto disastrosa, regalando sorrisi ai propri tifosi. Perin ha affermato di sentirsi bene e di avere tanta voglia di riscatto, per tornare protagonista in serie A, contribuendo nell’opera di condurre il “grifone” verso posizioni di classifica ben più nobili.

Per quanto concerne l’intricata situazione societaria, con il presidente Preziosi intenzionato a vendere le sue quote, il portiere afferma che di certo il patron affiderà il futuro del Genoa in mani sapienti ed affidabili che vorranno operare per il bene di un club storico, quale è quello rossoblù. Spostando l’attenzione sulla campagna acquisti, Perin dichiara che tali domande dovrebbero essere poste nei riguardi del presidente, per l’appunto, oltre che del direttore sportivo e dell’allenatore, in quanto siano loro gli artefici del Genoa che verrà. Nel suo piccolo, il portiere rossoblù, sarebbe ben lieto di un ritorno sotto l’ombra della Lanterna di Bertolacci, calciatore che lui conosce perfettamente e sul quale è costantemente in pressing, inviandogli dei messaggi ogni giorno per tentare di convincerlo nel lasciare il Milan.

Parlando poi di Simeone e della concreta possibilità che possa approdare alla Fiorentina, Perin smorza ogni voce piuttosto tendenziosa, dichiarando che il “cholito” sia uno di quelli che si allena con abnegazione e massimo impegno, uscendo dal campo sempre con la maglietta sudata, lasciando intendere di voler dare tutto per la causa genoana, non apparendo affatto distratto da altri rumors. Perin vola alto, così come fa tra i pali. Sogna un grande riscatto per il Genoa dopo il modesto sedicesimo posto ottenuto nell’ultima stagione, confidando in una campagna acquisti di spessore che possa permettere ai rossoblù di tenere testa ai cugini blucerchiati e di poter guardare con fiducia verso la parte sinistra della classifica.