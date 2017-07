Han Solo, spin-off di Star Wars: nuove foto dal set

Nonostante i diversi problemi e i rallentamenti, si continua a girare sul set dello spin-off di Star Wars dedicato ad Han Solo. Ecco nuove foto dal set

Dopo il cambio di regia che ha portato al timone Ron Howard al posto di Chris Miller e Phil Lord, e dopo le incertezze sull’interpretazione dell’attore protagonista Alden Ehreinreich, sul set di Han Solo (titolo ancora provvisorio) si continua a lavorare duramente. Le foto dal set ci mostrano alcune istantanee delle scene che vedremo sul grande schermo. Cresce l’attesa e l’aspettativa di tutti i fan di Star Wars.

Le foto dal set di Han Solo, lo spin-off di Star Wars

TMZ ci regala alcune immagini rubate dal set di Han Solo che stuzzicano la nostra curiosità. In queste immagini, si vedono chiaramente gli attori Alden Ehreinreich, Joonas Suotamo e Woody Harrelson che interpretano rispettivamente Han Solo, Chewbacca e Beckett. In una seconda immagine, invece, si possono notare Han Solo e Beckett che discutono con una donna. Quest’ultima potrebbe essere il misterioso personaggio che verrà interpretato da Emilia Clarke (Daenerys di “Game of Thrones”).

Le immagini, così come ci sono pervenute, danno il via a tutta una serie di teorie e interpretazioni. Per alcuni, il set che viene mostrato nelle foto, e all’interno del quale si trovano i personaggi, potrebbe essere lo studio di qualcuno. Insubbiamente è uno spazio sontuoso, pertanto suggerisce una certa importanza.

Vi ricordiamo che per vedere il film nelle sale, si dovrà attendere ancora qualche mese, più precisamente il 25 maggio 2018.