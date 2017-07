Milan: Pierre-Emerick Aubameyang è il tuo Mister X?

Pierre-Emerick Aubameyang è il mister X cercato dal Milan

Dopo il settimo arrivo in casa rossonera con il terzino destro Andrea Conti e in attesa del rinnovo ufficiale di Gigio Donnarumma con conseguente approdo in casa Milan del fratello Antonio, nel ruolo di vice, l’a.d. Fassone e il d.s. Mirabelli sono alla ricerca dell’oramai famoso mister X, al fine di rafforzare notevolmente il reparto avanzato.

Resta sempre viva la pista che conduce a Kalinic, anche se tra la società di via Aldo Rossi e la Fiorentina permangono delle notevoli differenze economiche da limare. I Della Valle valutano l’attaccante croato 35 milioni di euro, mentre la prima offerta formulata dai vertici rossoneri si avvicinava ai 20, risultando ben poco congrua per il club viola. Kalinic, però, rischia di essere il piano B rispetto al nome che di certo infiammerà i cuori dei tifosi del “diavolo” in queste prossime settimane.

Parliamo di Pierre Aubameyang, punta gabonese, in forza al Borussia Dortmund. Il calciatore è inseguito dai cinesi del Tianjin Quanjian, allenato da Fabio Cannavaro, pronti ad offrirgli ben 30 milioni di euro a stagione al fine di annoverarlo tra le propria fila. Aubameyang, però, per bocca di suo padre, agente, ha fatto sapere di non gradire tale destinazione, lontano dai clamori e dai maggiori palcoscenici. Il calciomercato in Cina chiuderà i battenti il prossimo 15 luglio e in caso di fumata nera, il Milan potrà sbaragliare la concorrenza offrendo all’attuale attaccante del Borussia Dortmund la possibilità di diventare perno centrale nello scacchiere tattico offensivo di un Milan ambizioso ed in cerca di riscatto. Ovviamente resta l’ostacolo inerente l’ingaggio, con l’a.d. Fassone e il d.s. Mirabelli pronti a mettere sul piatto un’offerta di 7,5 milioni di euro a stagione, equiparando l’attaccante gabonese ai top player del nostro campionato come Dybala e Higuain.

Tra l’altro per Aubameyang si tratterebbe di un ritorno al Milan, avendo già indossato la casacca rossonera nella sua esperienza nelle giovanili durante la stagione 2007/2008. Spostando il focus a centrocampo, appare, invece, piuttosto imminente l’approdo di Lucas Biglia presso la corte dell’”aeroplanino” Montella. L’argentino ha usufruito di un permesso concessogli dalla Lazio, motivo per cui non si è presentato alle visite mediche con il resto dei suoi compagni biancocelesti. All’orizzonte potrebbero esserci importanti novità con il calciatore che nella giornata di domani potrebbe atterrare a Milano al fine di chiudere la trattativa con la società rossonera. Lotito chiede 25 milioni di euro per tale cessione, escludendo l’opportunità di inserire una contropartita tecnica. I vertici dirigenziali del Milan rispondono con un’offerta da 20 milioni più bonus, mettendo sul piatto, per il calciatore, un contratto triennale con opzione per un altro anno da 3,5 milioni di euro a stagione.

Cifre importanti che ,molto presumibilmente, spingeranno l’argentino ad abbracciare questo nuovo progetto messo in atto dalla società di via Aldo Rossi. Sta nascendo un Milan competitivo, re assoluto in questa prima parte del calciomercato. I tifosi del “diavolo” sono legittimati a sognare in grande, vista la corposa campagna acquisti messa in atto da un club che vuol tornare immediatamente nei vertici del nostro campionato, lottando, altresì, ad armi pari in ambito europeo.