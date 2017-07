Niall Horan snobba l’Italia nel Flicker Sessions 2017 Tour. Guarda tutte le date

Niall Horan mentre esegue il suo primo singolo da solista “This Town”

Niall Horan annuncia il suo tour ma non verrà in Italia

Un anno dopo aver iniziato la sua carriera solista al di fuori del team One Direction e dopo aver rilasciato i suoi primi singoli da solista (“This Town” e “Slow Hands“), Niall Horan è pronto ad intraprendere un tour mondiale che si chiamerà: “The Flicker Sessions 2017 Tour“.

Tutto quanto bello, a parte che non vediamo nessun nome di città italiane in questa lista.Il primo tour di Niall come artista da solista non toccherà il suolo italiano. Niall si esibirà in concerti live per i suoi appassionati nelle sale teatrali, perfette per una migliore esperienza intima ed acustica, con la presenza di pochi fortunati. Scommetto che sarà difficile acquistare i biglietti che saranno messi a disposizione per i fan, ma i fortunati potranno assistere ad una grande esperienza musicale, ne siamo certi. E poi si tratta pur sempre del primo tour, quindi un motivo in più per prendere un biglietto.

“The Flicker Sessions 2017 Tour” comincerà a Dublino, in Irlanda, il 29 agosto, e dopo aver visitato il Regno Unito, la Svezia, l’Australia, il Giappone, il Messico e il Brasile, Niall concluderà il tour nel Nord America. Lo spettacolo finale nordamericano sarà al The Masonic di San Francisco il 22 novembre.

Niall ha organizzato un tour internazionale ma ha snobbato molti paesi europei come l’Italia, la Francia o la Germania. Quindi non siamo soli gente!

I biglietti per il “The Flicker Sessions 2017 Tour” saranno in vendita a partire dal 15 luglio (questo sabato) via Live Nation e Ticketmaster. Dateci dentro… Dublino non è poi così lontana!