X Factor 11: ecco le categorie dei giudici

I giudici di X Factor 11 hanno finalmente scoperto quali sono le categorie a loro assegnate. Fedez, Levante, Mara Maionchi e Manuel Agnelli sono pronti a partire!

I giudici di X Factor 11 sono più carichi che mai, e già molto impegnati con i Bootcamp che si stanno svolgendo proprio in questi giorni all’Amedeo Modigliani Forum di Livorno. Sono davvero tanti i talenti che si sono presentati alle selezioni per il talent, ma quest’anno la competizione è ancora più serrata, perché la qualificazione alla Home Visit è solo per 5 persone, non 6 come nelle precedenti edizioni del programma.

Le categorie dei giudici di X Factor 11: Fedez e Manuel Agnelli

Intanto hanno iniziato a delinearsi le categorie assegnate a ciascun giudice. Si parte con Fedez, che si è visto assegnare la categoria Under Uomini. Una categoria molto fortunata per il rapper, perché, già nella sua prima edizione del programma, gli ha portato molta fortuna, e la vittoria con Lorenzo Fragola. Anche quest’anno, quindi, Fedez punterà a cercare il vero talento e, seguendo le sue stesse dichiarazioni “un cantante capace di lasciare un segno nel mondo della musica, anche una volta spente le luci del palco di X Factor”.

La categoria Gruppi, invece, è stata assegnata a Manuel Agnelli, la vera rivelazione della scorsa edizione del talent show. Manuel Agnelli, grazie alla sua esperienza come membro del gruppo Afterhours, saprà dedicare le giuste energie alle band che si avvicenderanno sul palco di X Factor 11.

E per quanto riguarda Levante e Mara Maionchi?

Le categorie assegnate ai restanti due giudici, non sono ancora state svelate. Resta da capire, quindi, a chi verranno assegnate le categorie di Under Donne e Over, tra Levante (new entry di quest’anno al banco della giuria) e Mara Maionchi (di ritorno al talent dopo anni di assenza). Vi terremo aggiornati!