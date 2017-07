Qui trovate 13 film con pessime recensioni ma amati dal pubblico.

Non esiste la contabilità per il gusto, una cosa può piacere o meno. Il che rende il lavoro di un critico cinematografico piuttosto obsoleto… Tuttavia, come professione, i critici pensano che siano arbitri imparziali di buon gusto. A volte, però, l’opinione critica e l’opinione del pubblico non vanno di pari passo.

Capita molte volte che i fan siano in completo disaccordo con la critica. Qui sotto vedete la media voti di Rotten Tomatoes per pubblico e critica. Chi ha ragione e chi ha torto? Decidilo tu… magari vedendo i film

13 film con pessime recensioni ma amati dal pubblico

1. Bad boys II

Critica: 28%, pubblico: 78%

“La quintessenza di tutto ciò che è sbagliato nella moderna Hollywood, Bad boys II non è semplicemente brutto, è uno dei peggiori film dell’anno”, ha scritto Film4.

Ma il pubblico non appare molto d’accordo con questa frase, dato che ha dato al film esplosivo di Will Smith e Martin Lawrence, una valutazione che sfiora il 78%… portando il film ad incassare 262$ in tutto il mondo.

2. Final Destination

Critica: 34%, pubblico: 69%

Il New York Post lo ha definito “un film stupido horror, senza la chiave horror”. È stato il pubblico ad individuare il genio di questo Starter Sranchise, dove la paura è l’inevitabilità della morte, emanata da incidenti apparenti che coinvolgono spesso oggetti familiari.

Quattro sequel più tardi, la critica ha votato Final Destination 5 col 69%

3. The Punisher

Critica: 29%, pubblico: 63%

Anni fa, la Marvel non era la macchina da soli che conosciamo oggi. Questa versione del 2004 di The Punisher, interpretato da Thomas Jane, ha fatto molto discutere. Il Times lo ha definito “lievemente divertente, per tutte le ragioni sbagliate” e il botteghino generale è stato piuttosto deludente.

Al contrario il pubblico non l’ha pensata allo stesso modo, dando comunque la sufficienza a questo lavoro.

4. Equilibrium

Critici: 38%, pubblico: 81%

Questo distopico film di fantascienza interpretato da Christian Bale, è stato accusato di copiare pesantemente da altri film fantascientifici migliori ed ha ricevuto per lo più recensioni negative. Il San Francisco Chronicle lo definiva: “Super-violento, super-serio e Super-stupido”.

I fan, però, hanno risposto bene alla chiamata del regista Kurt Wimmer che ha commentato così: “Perché dovrei fare un film per qualcuno con cui non vorrei uscire? Avete mai incontrato un critico con cui festeggiare la sera? Io no.”

5. Nata per vincere

Critica: 15%, pubblico: 71%

Ci sono alcuni film che chiaramente non sono per i critici. Questa è la risposta che aveva dato Hilary Duff a Fame.

Hilary Duff ha anche vinto un Teen Choice Award per il ruolo e un Golden Raspberry.

6. Maial College

Critica: 19%, pubblico: 73%

Gran parte delle critiche attorno a questo film, interpretato da Ryan Reynolds come organizzatore di feste al college, si concentrano sul fatto che molte battute sono grezze e disgustose. Ma da questo punto di vista… il pubblico non ha problemi a digerirle.

7. Stepping – Dalla strada al palcoscenico

Critica: 26%, pubblico: 81%

Time out ha riassunto questo film come una “sciocchezza benigna”, mentre molte recensioni hanno lodato l’energia della musica ed i numeri di danza.

8. A Night at the Roxbury

Critica: 11%, pubblico: 69%

Questo scorporamento da Febbre del Sabato Sera, interpretato da Will Ferrell, è stato considerato “profondamente poco divertente” da Singht and Sound, ma il pubblico si è scaldato con questa pellicola.

9. Empire Records

Critica: 24%, pubblico: 84%

Un’altra eccellenza degli anni ’90 che segue su un gruppo di ragazzi giovani interpretati da Liv Tyler, Renee Zellweger e Robin Tunney, che lavorano in un negozio di dischi per cercare di salvarlo dal fallimento.

Il pubblico di una certa età lo ama. I critici lo trovano “insostenibile, prevedibile e spesso noioso”.

10. Cocktail

Critica: 5%, pubblico: 58%

Questo film di Tom Cruise del 1988, ha ottenuto dei voti orrendi dai critici con commenti come “molto, molto stupido”, “se ti hanno dato questo in un bar, lo manderesti indietro” e “Cocktail è una bottiglia di rotgut in una scatola di Dom Perignon”.

Il pubblico è stato più favorevole, sebbene il 58% non sia una media voto encomiabile.

11. Step Up

Critica: 19%, pubblico: 83%

Un po’ come Stepping – Dalla strada al palcoscenico, questo film di danza è stato criticato per lo più per le sue scene al di fuori della danza, con recensioni che lo definiscono blando e prevedibile.

Il film è stato un successo per il pubblico ed ha generato quattro sequel.

12. Rise of the Foot Soldier

Critici: 14%, pubblico: 84%

Un film chiave della cultura “teppista britannica” che illustra l’ascensione reale di Carlton Leach attraverso le file di criminalità organizzata. I critici l’hanno trovato “brutto” e violento, dicendo “la direzione sciocca del sadismo”.