American Horror Story 7: Twisty the Clown torna nella serie

Dopo l’annuncio di quello che sarà il tema, una grande news giunge direttamente da Ryan Murphy: in American Horror Story 7 farà ritorno Twisty the Clown

Twisty th Clown torna in American Horro Story 7

Per tutti coloro che non lo ricordano, Twisty the Clown è apparso per la prima volta nella stagione di American Horror Story “Freak Show”. Il Clown, interpretato da John Carroll Lynch, era il terribile serial killer che aveva poi ispirato il comportamento criminale e folle di Dandy (interpretato da Finn Wittrock). Ad annunciare il suo ritorno è stato Ryan Murphy, che ha pubblicato un’interessante foto su Instagram dove si annuncia proprio il macabro ritorno. All’orrore delle presidenziali, tema annunciato per la settima stagione di American Horror Story, si aggiungerà quindi quello per il Clown serial Killer.



He’s Baaaaaack Un post condiviso da Ryan Murphy (@mrrpmurphy) in data: 10 Lug 2017 alle ore 15:11 PDT

Non è ancora ben chiaro il modo in cui il personaggio di Twisty the Clown si inserirà nella storia generale della stagione, ma basta sapere che ci sarà di certo, per farci correre un brivido lungo la schiena. Da quello che sappiamo finora, la prima puntata della settima stagione sarà ambientata nella notte delle presidenziali negli Stati Uniti d’America.

“Non ho ancora un titolo, ma cominceremo a girare a giugno- queste le ultime dichiarazioni di Murphy -La serie sarà incentrata sulle elezioni che abbiamo appena vissuto, perciò credo che interesserà un sacco di persone. Forse ci sarà anche un po’ di Trump”

Il cast di American Horror Story 7: conferme e nuovi nomi

In American Horror Story 7 rivedremo i volti dei già noti Evan Peters, Cheyenne Jackson e Sarah Paulson, che si vanno ad aggiungere a quello di John Carroll Lynch, nei panni del Clown. Le new enty del cast invece saranno Billie Lourd, Billy Eichner, Colton Haynes e Scream Queens.

Per quanto riguarda la presenza di Lady Gaga, si conferma che non sarà presente nella stagione 7, perché impegnata con la sua carriera musicale.