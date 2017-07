Disney e la moda del Reboot

La Disney rimaneggia un altro dei suoi classici: Il Re Leone.

Il casting per il reboot dell’amatissimo Re Leone è ufficialmente cominciato, e tra i primi nomi esce fuori John Oliver, il presentatore di Last Week Tonight, nel ruolo di Zazu, un burbero beccogiallo consigliere prima di Mufasa e poi di Simba.

Nel ruolo di Simba, il leoncino che venne cresciuto nella giungla da un facocero e una suricata, il suo interprete probabilmente sarà Donald Glover.

Per i ruoli di Timon e Pumba si vocifera possano essere Billy Eichner e Seth Rogen. Devo confessarvi che sono preoccupata per la scelta di questo duo, non per la bravura degli attori, ma nel ricreare con degli attori la caratterizzazione di due personaggi animati così iconici. Per la musica ritroviamo Jon Favreau, che ha lavorato a Iron Man 1 e 2 e al Libro della Giungla.

Ma per gli amanti della Disney, come me, vi rivelo che è uscito fuori anche il nome di Beyonce, che interpreterà Nala, la leonessa compagna di Simba.

Per ora le info non sono molte su questo riadattamento ma so che la Disney sta progettando di rispolverare anche Aladin, e ci aspettiamo anche un seguito per Il Libro della Giungla.

Disney ha confermato che il film uscirà nei cinema statunitensi nel 2019, e poco dopo in Europa.