I 10 migliori siti di Shopping Online in circolazione

Lo Shopping Online non è semplice, ma io conosco 10 negozi in cui si possono trovare i prezzi migliori, i trend del momento e tanto altro ancora

1.Net-a-porter

Questo negozio Online è il risultato della rivoluzionaria fusione tra Yoox Group e The Net-a-porter. Uno dei principali partner di Internet del lusso incontra lo shopping destinato a tutto il mondo tramite il web.

2.Mytheresa

Una boutique di alta moda di Monaco si trasforma in un negozio online tra i più conosciuti al mondo per il ruolo di riferimento per eccellenza delle tendenze sulle passerelle.

3.Forzieri

1992 nasce a Firenze come boutique di famiglia, Forzieri.com è oggi un’eccellenza dello shopping online grazie a un team di esperti di stile dedicati agli accessori, le creazioni di designer iconici e di brand ancora tutti da scoprire. Con servizi di spedizione e reso gratuiti.

4.Monnier Frères

È lo specialista Paris-based degli accessori. Offre le migliori selezioni di borse, gioielli, foulard, sciarpe, occhiali da sole e cappelli. Griffati da un centinaio di designer, come Michael Kors, Chloé, Burberry. “Che si tratti di una pochette da sera o di una shopping bag per tutti i giorni, scoveremo la borsa perfetta per voi”.

5.Avenue 32

L’e-tailer di Londra Avenue32.com ha un’ambizione precisa: portare online il fascino delle grandi dame delle vie parigine dello shopping. L’offerta contempla griffe internazionali e nomi emergenti.

6.Vaunte

Accessori vintage. Vaunte.com nasce da un’idea innovativa per offrire pezzi originali dal guardaroba di chi la moda la vive. La differenza con gli altri portali personalizzati? Qui i membri possono estendere l’invito a un massimo di due amici a testa.

7.Farfetch

Trecento multibrand in un solo indirizzo. Farfetch.com propone le collezioni di oltre mille etichette,concentrandosi sulla moda indipendente per uomo e donna. Da quest’anno l’e-tailer ha inoltre fatto il suo debutto nell’editoria con una serie di tre volumi monotematici dedicati rispettivamente al food, al design e all’arte.

8.Goop

Lanciato nel 2008 da Gwyneth Paltrow, Goop era in origine una semplice newsletter settimanale dove l’attrice americana, metteva nero su bianco recensioni di viaggio, ricette e consigli sul fitness e lo shopping. In pochi anni è un vero lifestyle brand, con uno shop di accessori che include i marchi preferiti dalla star.

9.Matchesfashion

Ci sono gli accessori di grandi firme come Saint Laurent, Chloé, Gucci, Dolce & Gabbana, e Max Mara tra i bestseller di Matchesfashion.com, nuova Mecca dello shopping per uomini e donne, che oggi combina vendita online e off-line con i suoi quattro store londinesi. Consegna in 170 Paesi.

10.Thea Jewelry

La giovane mamma e designer Emilie Duchêne ha fondato la linea di gioielli personalizzati Thea Jewelry . Anelli, orecchini, collane, gemelli da polso e gioielli per bambini. Pezzi unici realizzati a mano che hanno già conquistato celeb come Rihanna, Cara Delevingne, Beyoncé.