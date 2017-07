Wind Summer Festival: Scaletta e Ospiti (11 luglio 2017)

Torna questa sera, su Canale 5, il secondo appuntamento televisivo con il Wind Summer Festival. Ecco l’elenco di tutti gli ospiti e la scaletta dei brani di questa sera

Dopo la prima serata del 4 luglio, anche stasera si tornerà a cantare con la grande musica italiana e internazionale, con uno dei più grandi eventi dell’estate musicale italiana. Come la scorsa settimana, alla conduzione ritroveremo Alessia Marcuzzi, insieme alla iena Nicolò De Devitiis e al DJ di Radio 105 Daniele Battaglia.

Gli ospiti di questa sera al Wind Summer Festival

Questa sera, a cantare dal live di Piazza del Popolo, potremo vedere alcuni degli artisti più seguiti del momento. Non mancheranno infatti Emma, Fabri Fibra, The Giornalisti, Benji e Fede, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Federica Carta e Thomas, direttamente da Amici; e poi ancora Max Pezzali, Elisa, Giusy Ferreri, The Kolors, Michele Bravi, Elodie, Samuel, Chiara, Lodovica Comello, Mario Venuti, Baby K e Annalisa. Tra gli ospiti internazionali, invece, vedremo esibirsi sul palco Jax Jones.

Infine, per quanto riguarda la gara tra i giovani, questa sera sarà il momento dedicato a Lowlow e Shade con i rispettivi brani “Niente di più stupido di sognare” e “Bene ma non benissimo”.

La scaletta della seconda serata del Wind Summer Festival 2017