Anthem: gameplay, trailer, data di rilascio e tutto quello che devi sapere

Potrebbe essere la prossima grande serie di BioWare?

BioWare ha portato all’E3 quest’anno un RPG futuristico Open-World, che sembra il prodotto di una notte di passione tra Destiny, Titanfall e Star Wars.

Dopo il fiasco di Andromeda, il creatore di Mass Effect e Dragon Age coglie la palla al balzo con una nuova avventura emozionante e graficamente stupenda.

Data di uscita?

Per fortuna non dovremo aspettare troppo per mettere le mani sul nuovo gioco di BioWare. Quando l’hanno presentato alla conferenza Xbox durante l’E3, ci è stata data una finestra di rilascio che comprende l’autunno 2018.

Durante tutta la durata degli stend dell’E3 la demo di Anthem girava su Xbox One X.

Che tipo di Gameplay ha Anthem?

Secondo un blogger che ha provato la demo “Questo gioco non è come qualsiasi altro titolo BioWare, in effetti, è diverso da qualsiasi altro titolo EA che abbia mai giocato”.

Da quel poco che siamo riusciti a provare abbiamo senz’altro capito che Anthem è un RPG shooting in terza persona, simile a Mass Effect, ma con più attenzione al “loot and shoot”, come Destiny. Ogni costume può essere personalizzato e attrezzato con una grande varietà di armi e abilità.

BioWare non ha divulgato i dettagli delle meccanica di gioco, quindi è del tutto possibile che Anthem, sia un gioco d’azione in cui è possibile personalizzare il tuo loadout e le tue abilità oltre all’utilizzo come del jetpack, di un mortaio che provoca spettacolari esplosioni.

Il Multiplayer di Anthem?

Sicuramente un’esperienza che è meglio giocare con amici riunendosi in piccoli gruppi per esplorare il mondo e completare le missioni. Questo è un enorme cambiamento da Mass Effect e Dragon Age, in cui il giocatore singolo è sempre stato la priorità assoluta.

Fino ad ora sembra proprio un gioco da prendere al day-one.