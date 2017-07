Quentin Tarantino dirigerà un film su Charles Manson, ambientato intorno agli anni 70.

Sull’Hollywood Reporter è diventato ufficiale che Quentin Tarantino insieme ai produttori, Harvey e Bob Weinsteiain, realizzeranno un film sui fatti di cronaca della Manson Family.

Per Tarantino si tratta della prima volta nella produzione cinematografica di “fatti realmente accaduti”.

Il regista ha già iniziato il casting per gli attori e attrici di chiara fama e sicuro richiamo come Brad Pitt e Jennifer Lawrence. L’obbiettivo è quello di mettere in moto le macchine da presa per l’estate del 2018.

Come scrive Wikipedia:

Il 9 agosto 1969, meno di due settimane dopo aver ordito l’omicidio di Gary Hynman (materialmente commesso da Bobby Beausoleil) Manson pianificò e realizzò un’intrusione a Cielo Drive, un ricco quartiere di Los Angeles, con l’obiettivo di penetrare nella villa al momento abitata da Roman Polanski e Sharon Tate, attrice e moglie del regista, incinta di otto mesi, e quella sera frequentata anche da alcuni loro amici, tra cui Jay Sebring, parrucchiere dell’attrice, Abigail Folger, figlia dell’imprenditore del caffè “Folger”, Voityck Frykowski, il fidanzato della Folger. La villa era di proprietà di Terry Melcher(allora fidanzato con la modella e attrice Candice Bergen, con la quale fino a poco tempo prima aveva abitato la villa), artista e produttore musicale nonché figlio di Doris Day che aveva espresso inizialmente interesse nei riguardi di alcune canzoni composte da Manson, ma che successivamente si era rifiutato di scritturarlo come musicista per la Columbia Productions; la villa divenne per Manson il simbolo di tutti coloro che l’avevano rifiutato. Manson si era recato in quella villa in precedenza col desiderio di incontrare nuovamente Melcher per fargliela pagare, ma era stato allontanato da un fotografo amico della Tate che gli aveva rivelato che la villa adesso era abitata dai coniugi Polanski. Manson ebbe comunque modo di vedere per alcuni secondi una delle future vittime della sua follia omicida […] I massacri dell’organizzazione non si placarono e il giorno seguente vennero uccisi l’imprenditore Leno LaBianca e sua moglie Rosemary; i due furono colpiti da più di quaranta colpi alla testa con una forchetta e il cadavere di Leno LaBianca fu ritrovato con un forchettone conficcato nello stomaco. Su una parete interna venne scritto “Death to Pigs” (Morte ai maiali) col sangue delle vittime e sul frigorifero in cucina furono tracciate le parole Healter Skelter, con una svista ortografica inconscia.

I dettagli della sceneggiatura

Purtroppo non ci sono ancora noti, ma sappiamo che i fatti si collegheranno all’infausta vicenda dell’omicidio di Sharon Tate avvenuto nel 1969.

Alcune fonti specificano che Jennifer Lawrence non sarebbe stata contattata per la parte di Sharon Tate, ma sarebbe stato offerto a Margot Robbie e che, come sempre in una pellicola di Tarantino, anche Samuel L. Jackson sarà presente nel cast.

Per ora purtroppo non si sa molto, ma vi sto che sono una grande amante delle pellicole di Tarantino, vi aggiornerò non appena usciranno nuove notizie.