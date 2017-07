The Big Bang Theory: Mayim Bialik non conosceva il finale della stagione 10

L’attrice che nella popolare sit-com Th Big Bang Theory interpreta il ruolo di Amy Farrah Fowler, non sapeva del finale di stagione prima della lettura del copione

ATTENZIONE SPOILER

Una vera sorpresa che, prima fra tutti, ha lasciato a bocca aperta l’attrice Mayim Bialik e a seguire, dopo il finale della decima stagione, tutti i fan di The Big Bang Theory. Sheldon si è messo in ginocchio e ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Amy. Un evento inaspettato e davvero improvviso. Ecco come sono andate le cose.

Il finale della decima stagione di The Big Bang Theory

Chi ha visto il finale di stagione di The Big Bang Theory 10, sa cosa significa restare letteralmente a bocca aperta. Nell’ultima puntata della sit-com, mentre Amy era a Princeton,occupata per 3 mesi come insegnante, Sheldon riallaccia i rapporti con Ramona Nowitzki. La giovane scienziata, attratta da Sheldon, lo bacia all’improvviso sulle labbra, facendo scattare in lui una fulminea molla. In pochi secondi Sheldon raccoglie le sue cose, prende un aereo e arriva a Princeton; bussa alla porta di Amy e, una volta davanti a lei, si inginocchia e le chiede di sposarlo.

Una grande sorpresa per Mayim Bialik

La prima a restare a bocca aperta è stata proprio l’attrice Mayim Bialik, che non sapeva niente della proposta fino a quando non l’ha letto nero su bianco dal copione.

“La mia mascella era sul pavimento, non avevo letteralmente idea che questa proposta di Sheldon stava per accadere- ha dichiarato a Digital Spy –Se vuoi che ti dica cosa succede nell’apertura della stagione 11, non posso dirtelo, perché non lo so! Ho ovviamente mie opinioni e idee, ma il mio lavoro è attendere l’estate per vedere cosa decidono i nostri scrittori”

Il finale della stagione 10 verrà chiarito soltanto a settembre, quando la sit-com tornerà in tv. Per il momento sappiamo che The Big Bang Theory andrà avanti per altre due stagioni, la 11 e la 12, per le quali il cast ha già firmato. Del dopo, non si sa ancora nulla.