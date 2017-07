La Tracklist di Lust For Life. Lana Del Rey farà una canzone con il figlio di John Lennon

Lana del Rey nella cover di Lust For Life

Qui trovate la tracklist dell’album “Lust For Life” di Lana Del Rey

Lana del Rey ha lanciato la fase pre-order del suo prossimo album e quinto in studio “Lust for Life” nella giornata di oggi ed ovviamente abbiamo potuto dare un’occhiata alla tracklist completa del disco, oltre che ascoltare due nuove tracce.

Il prossimo LP di Lana conterrà 16 tracce in totale. Solo due in più rispetto al precedente album di Lana “Honeymoon”, che non era piaciuto moltissimo alla critica e forse nemmeno al pubblico. Qui sotto vediamo la tracklist di lust for life.

Tracklist di Lust For Life:

1. Love

2. Lust For Life (feat. The Weeknd)

3. 13 Beaches

4. Cherry

5. White Mustang

6. Summer Bummer (feat. A$AP Rocky & Playboi Carti)

7. Groupie Love (feat. A$AP Rocky)

8. In My Feelings

9. Coachella – Woodstock In My Mind

10. God Bless America – And All the Beautiful Women In It

11. When the World Was At War We Kept Dancing

12. Beautiful People Beautiful Problems (feat. Stevie Nicks)

13. Tomorrow Never Came (feat. SEAN ONO LENNON)

14. Heroin

15. Change

16. Get Free

Ci sono delle collaborazioni interessanti, tra cui quelle con The Weeknd, A$AP Rocky, Playboi Carti, Stevie Nick e Sean Ono Lennon (che è il figlio di John Lennon e Yoko Ono). Ovviamente non vedo l’ora di ascoltare questa canzone, anche perché non saprei cosa aspettarmi. Probabilmente Lana era una fan del compianto John e quindi ha chiesto al figlio di fare una traccia insieme a lei.

Lust for Life è disponibile su iTunes per il pre-order… lo trovate qui.

Oa però vorrei sapere da voi qual’è la vostra canzone preferita dell’album… o comunque quella che attendete di più.