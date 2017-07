Far Cry 5: gameplay, trailer, data di rilascio e tutto quello che devi sapere

Far Cry è tornato.

La serie Open World di Ubisoft sta tornando l’anno prossimo e, per la prima volta, sarà ambientato negli Stati Uniti. Dopo i primi sospetti che il gioco potesse essere uno “spaghetti western”, ci ha lasciato tutti stupiti l’impostazione più contemporanea che hanno scelto gli art director. Al posto di stivali e pistole da cowboy da utilizzare in duelli all’ultimo sangue, Far Cry 5 inviterà il giocatore a sparare a vista a un gruppo numeroso di fanatici del Montana.

Quando uscirà?

Per Far Cry 5 dovremo aspettare fino all’anno prossimo, ma Ubisoft è stata così gentile da concederci una data precisa e cioè, il 27 febbraio su PC, Xbox One e PS4.

Il trailer com’è?

Le bellissime montagne rocciose del Montana fanno da sfondo a un’ormai tradizionale atmosfera alla Far Cry. Dai un’occhiata.

Qual’è la storia?

Far Cry 5 è ambientato in una località fittizia nella contea di Hope in Montana, dove un misterioso culto, ha appena messo in moto un attacco per controllare l’intera contea.

Tutta la zona è sotto assedio e tagliata fuori dal resto del mondo. Il culto ha bloccato ogni via d’uscita, quindi i residenti della contea di Hope sono da soli. Ancora non sappiamo gli obbiettivi dell’organizzazione di Eden’s Gate, ma è abbastanza sicuro che il suo leader sarà molto carismatico.

Tu giochi il ruolo del nuovo sceriffo, che dovrà raccogliere i resti dei residenti per formare una resistenza e riprendere il controllo.

Cos’è questa novità dei personaggi?

Ubisoft ha in parte rivoluzionato lo stile di gioco di Far Cry con la possibilità di scegliere il proprio personaggio, con cui il giocatore combatterà contro Eden’s Gate.

Ognuno ha la sue motivazione per volersi unire alla resistenza. Il padre di Mary May è stato ucciso dal culto. Il pastore Jerome cerca di proteggere il suo “gregge”. E il pilota Nick Rye vuole combattere per il bene dei suoi figli.

Il gameplay?

La formula base del gameplay di Far Cry rimane la stessa: un shooter, open world in cui i giocatori possono scegliere una grande varietà di approcci per risolvere i problemi e attaccare nemici, introducendo però miglioramenti, innovazioni e sfide uniche.

Nuovi veicoli: le automobili e le imbarcazioni sono da tempo un elemento fondamentale della serie di Far Cry, permettendo ai giocatori di attraversare con facilità gli open world dei giochi. Far Cry 5 aggiungerà gli aerei per la prima volta, oltre a enormi autocarri.

Personaggi personalizzati: in Far Cry 5, i giocatori saranno in grado di creare un personaggio personalizzato, anche se quell’aspetto resta poco chiaro. Sarai sicuramente in grado di scegliere il sesso e il colore della pelle.

Co-op migliorata: in Far Cry 5, potrai giocare con un amico, in quanto il gioco dispone di un supporto per la co-op completo. Sicuramente è una grande novità per i giocatori che cercano una nuova esperienza offline di 2 giocatori.