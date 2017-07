Inter, con Borja Valero e Nainggolan puoi puntare allo scudetto

Tra idee di mercato e dichiarazioni di Icardi e Borja Valero, si accende il ritiro nerazzurro

Prosegue con grande intensità il ritiro dell’Inter presso Riscone di Brunico. Nella giornata di ieri, sono giunte importanti dichiarazioni da parte di Borja Valero, presentatosi alla stampa, e dal capitano Mauro Icardi. Il centrocampista spagnolo ha affermato di essere orgoglioso di vestire la maglia nerazzurra, casacca dall’elevato prestigio. A suo avviso l’Inter dovrà mirare verso importanti obiettivi, con in primis la conquista di un posto per la prossima edizione di Champions League. Mettendosi al servizio di mister Spalletti, ha notato, fin da subito, la meticolosità e l’accortezza da parte del tecnico di Certaldo, intento ad imprimere la carica giusta e a donare spiccate motivazioni ad un gruppo in cerca di riscatto.

Tra l’altro, Borja Valero, non ha nascosto il fatto che l’allenatore toscano lo seguisse già da tempo, considerando che lo avrebbe voluto con sé, fin dalla passata stagione, se la Roma si fosse qualificata per la fase a gironi della Champions League. Lo spagnolo, che indosserà la maglia numero venti, ha poi aggiunto che a Firenze era diventato alquanto impossibile restare. I rapporti con la dirigenza e soprattutto con il direttore generale Pantaleo Corvino erano giunti ai minimi storici, motivo per cui l’addio è diventato alquanto inevitabile. Anche Mauro Icardi, intercettato dai microfoni di Premium Sport, ha elogiato l’operato da parte di Spalletti, quale allenatore molto preparato dal punto di vista tattico ed altresì dotato di una personalità di primissimo piano, così come dimostrato qualche giorno fa, quando ha difeso palesemente Andrea Ranocchia da un tifoso, intento nel pronunciare delle offese piuttosto pesanti nei suoi confronti, durante la seduta di un allenamento.

Atteggiamento, questo, apprezzato da Icardi che ha visto nel nuovo allenatore un elemento fondamentale per creare l’amalgama giusta all’interno del gruppo. Infine, per quanto riguarda il caso Perisic, l’argentino ha dichiarato che il suo compagno di squadra croato sia in grado di decidere perfettamente il suo futuro, ma nel caso non voglia restare, sarebbe preferibile che si pronunciasse con chiarezza, fin da subito, perché, come sentenziato dallo stesso Spalletti, l’Inter ha bisogno di calciatori motivati che credano profondamente in questo nuovo progetto di rinascita, altrimenti meglio cambiare aria. Sul fronte mercato, invece, è ormai ad un passo l’ingaggio del terzino sinistro brasiliano proveniente dal Nizza: Dalbert.

Tale operazione dovrebbe chiudersi sui 20 milioni di euro più bonus che il club nerazzurro verserà nelle casse della società della Costa Azzurra, con il difensore che, a questo punto, potrebbe aggregarsi alla comitiva interista a partire da domani, per poi spiccare il volo verso la tournée estiva in Cina. Sempre parlando del reparto arretrato, i nomi più caldi per quanto concerne i centrali, sono quelli di Issa Diop, di proprietà del Tolosa, oppure Inigo Martinez della Real Sociedad, sul quale, però, pende una clausola rescissoria di 32 milioni di euro, che sta facendo vacillare la dirigenza nerazzurra, soprattutto perché al cospetto di un ventiseienne. Nel frattempo, nella serata di ieri, in un hotel sito in Piazza della Repubblica a Milano, il responsabile dell’area tecnica delle squadre Suning, Walter Sabatini, ha incontrato Fali Ramadani, agente di Jovetic e Perisic, due prospetti in uscita dall’Inter. Sul montenegrino non è un’ipotesi irrealizzabile quella di un suo ritorno al Siviglia, mentre per quanto riguarda il croato, è forte il pressing da parte del Manchester United, ma il club di corso Vittorio Emanuele è intento nel lasciar partire l’esterno d’attacco a non meno di 55 milioni di euro.

Sempre nella serata di ieri, vi è stato un appuntamento, durato circa una ventina di minuti, tra Sabatini e l’agente di Nainggolan, Alessandro Beltrami, proprio per discutere di un possibile approdo del centrocampista belga-indonesiano presso la corte di Spalletti. Questo primo appuntamento sarà servito per iniziare ad intavolare una trattativa con il rappresentante del calciatore, per poi sferrare il colpo decisivo alla società giallorossa, mettendo sul piatto una cifra consistente, considerando che la Roma non abbia nessuna intenzione di cedere il “ninja”, a patto che venga proposta una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Si scaldano i motori in casa Inter in vista di importanti movimenti al fine di condurre i nerazzurri nell’élite del calcio di casa nostra.