“Papu” Gomez prolunga il contratto con l’Atalanta fino al 2022. Gran colpo per la Dea

Rinnova El Papu fino al 2022

L’Atalanta che si appresta ad affrontare una stagione dai connotati irripetibili, reduce da un quarto posto in campionato e soprattutto dalla qualificazione diretta alla fase a gironi dell’Europa League, è intenta nel non perdere i suoi elementi migliori.

Tra questi si erge a ruolo di leader incontrastato il “papu” Gomez che nella mattinata di ieri, si è recato a Bergamo, presso la sede dell’Atalanta, in compagnia del suo agente, Beppe Riso, al fine di apporre la firma sul rinnovo contrattuale con il club orobico, alla presenza del presidente Antonio Percassi e di suo figlio Luca, amministratore delegato. L’attaccante argentino ha prolungato il suo accordo con la Dea sino al 30 giugno 2022, guadagnando ben 2 milioni di euro a stagione, una cifra monstre per una società di provincia. Tra l’altro Gomez verrà insignito del ruolo di ambasciatore dell’Atalanta nel mondo, diventando figura carismatica e rappresentativa dei nerazzurri.

Al termine di quest’incontro, il “papu” non ha rilasciato dichiarazioni e nei prossimi giorni, tornerà di nuovo a mettersi a disposizione di mister Gasperini, presso il ritiro di Rovetta. Gomez ,nelle gerarchie del popolo bergamasco, ha superato di gran slancio figure storiche come quelle di Stromberg e Caniggia, calciatori che scrissero pagine importanti all’interno del club orobico. Gomez è reduce da una stagione sfavillante con la maglia dell’Atalanta, realizzando ben sedici reti in campionato, raggiungendo un record personale in serie A, fornendo, tra l’altro, assist importanti per i suoi compagni, formando con Petagna un tandem d’attacco ben collaudato e affiatato sia dentro che fuori il rettangolo di gioco.

Il “papu” si sente in dover dare tanto alla causa orobica, essendo fortemente riconoscente al presidente Percassi che nell’agosto del 2014 lo prelevò dal Metalist in Ucraina, quando si erano perse le tracce di questo calciatore funambolico e dotato di estro che si era messo in luce dal 2010 al 2013 con la maglia del Catania. Tutti si erano dimenticati del “papu”, tranne i dirigenti atalantini che gli concessero una nuova opportunità in Italia, chance che l’argentino colse in pieno, fino ad esplodere nella scorsa stagione. Gomez ha conquistato anche la nazionale, ottenendo la sua prima convocazione nell’albiceleste nel giugno scorso, debuttando con goal nell’amichevole vinta per 0-6 contro il Singapore.

Il “papu” è motivatissimo, vorrà proseguire lungo quel sentiero tracciato nell’ultimo campionato disputato, regalando ancora gioie immense ai suoi tifosi, misurandosi, stavolta, anche contro avversari di caratura europea. La Dea è pronta a stropicciarsi gli occhi di fronte a tanto talento, non rinunciando, altresì, ad esultare sotto le note della “papu dance”, colonna sonora delle sue strabilianti gesta.