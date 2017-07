Roma: ma Defrel può davvero sostituire Salah?

Grégoire Defrel e la Roma oramai vicinissimi

Dopo le cessioni di Salah, Paredes, Rudiger e Mario Rui che hanno indispettito il popolo giallorosso, in casa Roma è tempo di operare in entrata, portando alla corte di Di Francesco elementi di qualità che possano permettere alla Lupa di competere con coraggio ed organizzazione al cospetto delle prime della classe sia in campionato che in Champions League. Il primo nome pronto a raggiungere i nuovi compagni di squadra presso il ritiro di Pinzolo, è quello di Grégoire Defrel. L’attaccante francese, pupillo del tecnico abruzzese, è in grado di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato, ossia di esterno nel tridente, sostituendo alla perfezione la partenza di Salah, oppure potrebbe agire con disinvoltura nelle vesti di vice-Dzeko.

Il d.s Monchi ha incontrato nei giorni scorsi i dirigenti del Sassuolo e a quanto pare le pretese economiche da parte del club emiliano si siano affievolite notevolmente, con la concreta possibilità che questo affare si possa concludere sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Nel frattempo, occorre segnalare un altro colpo messo a segno dall’astuto direttore sportivo spagnolo, con l’ingaggio del giovane centrocampista offensivo, turco, Cengiz Under, classe 1997, proveniente dal Medipol Basaksehir. Nel Bosforo il calciatore viene paragonato a Dybala, in quanto a tocco di palla e colpi di genio e nella Capitale sono curiosi di osservare il talento di questo semi-sconosciuto scovato dall’occhio vigile di Monchi.

Spostando l’attenzione in difesa, dopo l’addio di Rudiger, volato a Londra presso la corte di Conte al Chelsea, la dirigenza giallorossa è in movimento per reperire un elemento dal profilo internazionale, con in testa l’identikit di Matija Nastasic, serbo, classe 1993, con un trascorso anche in Italia con la maglia della Fiorentina. Attualmente milita in Germania con lo Schalke 04 e risulta abbastanza probabile che tale trattativa vada in porto. Così come nel ruolo di estremo difensore, appare certo l’addio di Skorupski, rientrato alla Roma dopo il prestito biennale all’Empoli, ma con grande voglia di mettersi in mostra. In caso di partenza, un possibile sostituto potrebbe essere il brasiliano Diego Alves, portiere esperto, nato nel 1985. Di Francesco nei giorni scorsi ha chiesto cinque rinforzi, elementi nuovi che possano dare lustro e spessore ad una rosa che ha visto partire calciatori che nella passata stagione hanno contribuito attivamente alla conquista del secondo posto in classifica.

L’unico interrogativo, in uscita, è ora quello di Nainggolan, ma ad oggi, la dirigenza della Roma rifiuta qualsiasi tipo di offerta, anche se tarda ad arrivare il tanto agognato rinnovo di contratto. L’Inter è sulle tracce del “ninja” e non è mistero che nella serata di ieri, il responsabile dell’area tecnica delle squadre Suning, Walter Sabatini, abbia incontrato l’agente del centrocampista belga-indonesiano, Alessandro Beltrami, per iniziare ad imbastire concretamente la trattativa.

Il club di corso Vittorio Emanuele, a seguire, vorrà sfoderare l’avanzata decisiva nei riguardi della società capitolina, la quale resisterà strenuamente, a patto che non giunga sul tavolo del presidente Pallotta un’offerta da 60 milioni di euro, che potrebbe far cambiare orizzonte a questa trattativa che si appresta a decollare.