Selena Gomez “Fetish” ft Gucci Mane: guarda il video del nuovo singolo

È stato pubblicato oggi il nuovo singolo di Selena Gomez dal titolo “Fetish”. Ecco il video del nuovo brano in collaborazione con Gucci Mane

Per la gioia di tutti i fan, Selena Gomez ha pubblicato il suo nuovo singolo, da oggi disponibile su piattaforme come Sportify e Apple Music. “Fetish” è il secondo singolo dal prossimo album “SG2” e segue il brano “Bad Liar”. Ad accompagnare il singolo “Fetish”, è stato pubblicato da VEVO anche il video ufficiale che ha già ipnotizzato tutti.

Il video di “Fetish”, nuovo signolo di Selena Gomez

Il video di “Fetish” è originale nella sua semplicità. Si tratta di un’inquadratura fissa sul dettaglio delle sensuali labbra di Selena Gomez che canta. Il movimento delle labbra, ipnotico e provocante, viene amplificato anche dalla presenza delle sue mani, che man mano salgono verso il viso, ad accarezzarsi le labbra. Sicuramente un video semplice ma di sicuro effetto sui fan più affezionati. Nonostante l’idea provoncante, il trucco di Selena Gomez è delicato e chiaro, con un leggero tocco lucido sulle labbra e le unghia perlate di bianco. Ad impreziosire l’immagine fissa, soltanto due orecchini color bronzo, che scendono lungo il collo dell’artista.

Il testo di “Fetish” di Selena Gomez ft. Gucci Mane

Take it or leave it

Baby take it or leave it

But I know you won’t leave it

‘Cause I know that you need it

Look in the mirror

When I look in the mirror

Baby I see it clearer

Why you wanna be nearer

I’m not surprised

I sympathize, ah

I can’t deny

Your appetite, ah

You got a fetish for my love

I push you out and you come right back

Don’t see a point in blaming you

If I were you, I’d do me too

Reaching your limit

Say you’re reaching your limit

Going over your limit

But I know you can’t quit it

Something about me

Got you hooked on my body

Take you over and under and twisted up like origami

I’m not surprised

I sympathize, ah

I can’t deny

Your appetite, ah

You got a fetish for my love

I push you out and you come right back

Don’t see a point in blaming you

If I were you, I’d do me too

The way you walk, the way you talk

I blame you ‘cause it’s all your fault

Ya playin’ hard, don’t turn me off

Ya acting hard, but I know you soft

You my fetish, I’m so with it

All these rumors bein’ spreaded

Might as well go ‘head and whip it

‘Cause they sayin’ we already did it

Call on Gucci if you ever need and

I’ll be South Beach in the drop top gleamin’

Order diamonds, Aquafina

Just need you in a blue bikini

You got a fetish for my love

I push you out and you come right back

Don’t see a point in blaming you

If I were you, I’d do me too