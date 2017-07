The Walking Dead 8: guarda la prima foto dal set

Tutti i fan di The Walking Dead non aspettavano altro: ecco la prima foto dal set della stagione 8

Dal prossimo autunno, la serie tv The Walking Dead tornerà sul piccolo schermo. Molto probabilmente ci saranno diverse anticipazioni al prossimo Comic-con di San Diego, ma per il momento l’attesa viene ingannata dalla pubblicazione di una prima foto dal set; una foto che entusiasma tutti i fan.

La prima foto dal set di The Walking Dead 8

La prima foto dal set è una grande gioia per i fan della coppia Daryl – Carol, l’immagine infatti mostra proprio loro due insieme. Quello tra Daryl e Carol è uno dei rapporti più seguiti e amati tra le dinamiche dei personaggi di The Walking Dead. Il loro rapporto, che non si può considerare né sentimentale né passionale, è un tipo di legame molto forte e profondo, che ha appassionato gli spettatori sin da subito. Come spesso accade nelle storie migliori, due tra i personaggi più diversi ed improbabili, si ritrovano uniti da qualcosa di molto profondo, una relazione platonica così forte che spesso non ha nemmeno bisogno di parole.

La foto dal set mostra Daryl sulla sua moto e Carol accanto a lui. Molto probabilmente i due si stanno preparando per l’imminente atacco a Negan. Tutto quello che i fan aspettano da tempo: vendetta.

Thirsty for #WalkingDead Season 8 content? QUENCH IT with this new pic @EW revealed today: https://t.co/mch2Mc46yh pic.twitter.com/C7Y9dGHfRy — The Walking Dead (@TheWalkingDead) 13 luglio 2017

Cosa succederà tra Daryl e Carol nella stagione 8 di The Walking Dead?

Molti fan vorrebbero una vera storia d’amore tra Daryl e Carol, eppure molte volte è il modo più semplice, a livello narrativo, per raccontare dinamiche che possono essere più interessanti senza che il sentimento amoroso li ingabbi. Non tutto è chiaro, tra l’altro, tra Daryl e Carol. Abbiamo visto come nella scorsa stagione Daryl ha mentito a Carol riguardo quello che è successo ad Alessandria con i Saviors. Per fortuna poi, tutto si è concluso in modo positivo, ma la coppia Daryl e Carol dovrà risolvere i propri problemi di fiducia, per poter lavorare bene insieme e contro un solo nemico.

Dopo una stagione 7 che è stata abbastanza deludente (soprattutto nella prima metà) la stagione 8 promette di essere una delle più interessanti. Il cuore stesso degli avvenimeti sarà la guerra tra i nostri e i Saviors. Non resta altro che aspettare il ritorno di The Walking Dead in tv.