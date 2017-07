The Walking Dead stagione 8: tutto quello che c’è da sapere

L’ottava stagione di The Walking Dead sta per arrivare: tutto quello che c’è da sapere, video, foto dal set, cast premiere, teorie e spoiler

I fan non stanno più nella pelle, e per loro (e nostra) fortuna, le avventure di Rick Grimes e del suo gruppo non sono ancora pronte a finire. La stagione 8, che dovrebbe arrivare in tv come di consueto nell’autunno del 2017, è stata annunciata ancor prima dell’inizio della settima. Una grande gioia per tutti i fan. Ma vediamo tutto ciò che c’è da sapere sulla prossima stagione di The Walking Dead.

La prima foto dal set di The Walking Dead 8

Notizia di oggi, una prima foto proveniente dal set di The Walking Dead ci ha mostrato Daryl e Carol insieme. I due, lui seduto sulla sua moto, lei in piedi accanto a questa, sembrano pronti, e armati fino ai denti, per l’attacco a Negan. La coppia Daryl e Carol piace molto ai fan, è per questo, dopo un lungo tempo narrativo in cui sono stati separati, è una gioia rivederli insieme e pronti all’azione.

Rilasciata la prima immagine promozionale dell’ottava stagione #TheWalkingDead pic.twitter.com/km2MRa7EzL — The Walking Dead (@WalkingDead_it) 13 luglio 2017

Ci sono dei video trailer della stagione 8 di The Walking Dead?

Non ancora, ma tutti si aspettano, com’è successo anche lo scorso anno, che un teaser verrà di sicuro mostrato al prossimo Comic-con di San Diego, il 21 luglio 2017.

Cast e personaggi della stagione 8

La domanda che ogni fan non può fare a meno di porsi è: quale dei personaggi sopravviverà fino al prossimo anno? Nella scorsa stagione più di una morte ci ha lasciati con l’amaro in bocca, in primis quella di Glenn e quella spettacolare di Sasha. Chi sopravviverà e chi ci lascerà in questa ottava stagione? Nessuno può dirlo, ma la cosa certa è che entreranno in scena nuovi personaggi, pronti ad unirsi ai nostri per la guerra contro i Salvatori. Tra questi c’è Dillon, che è stato descritto come un ragazzo sexy sulla ventina, le cui abilità di sopravvivenza contemplano anche il sarcasmo. Altro personaggio sarà poi Abbud, un mussulmano innamorato, molto scosso per aver passato un sacco di tempo da solo tra gli zombie. Dei due, quello che sembra avere più futuro nel prosieguo della storia, è sicuramente Dillon.

Una notizia che farà molto piacere ai fan, invece, parla della possibilità di rivedere Steven Yeun (nei panni di Glenn) in qualche puntata. Molto probabilmente Glenn, morto sotto le percosse della Lucille di Negan, tornerà per mezzo di qualche flashback o qualche visione.

Cosa succederà nella stagione 8 di The Walking Dead? (ATTENZIONE SPOILER)

Quello che tutti si aspettano, dato il finale della stagione 7, è una presa di posizione contro Negan e tutti i suoi soprusi. Lo stesso Andrew Lincoln (Rick Grimes) parla della guerra che ci sarà contro i Salvatori, e questa volta con una consapevolezza e una forza, si spera, maggiore.

“Sono più eccitato per la stagione otto di quanto non lo sia mai stato- ha dichiarato Lincoln -penso che sarà grande, ma sarà anche terrificante, e lo voglio dire fin dalle profondità della mia anima cinica”

I produttori, ad ogni modo, promettono una stagione piena di azione, con meno tuffi introspettivi e psicologici nei singoli personaggi. Tutto sarà più concentrato sul gruppo, sulla sopravvivenza e sulla guerra contro Negan.

Per quanto riguarda il personaggio di Rosita, potrebbe essere assente per diverse puntate. L’attrice che la interpreta, infatti, è incinta, e potrebbe aver bisogno di un lungo periodo lontana dal set. Questa sua assenza, potrò essere giustificata con una lunga convalescenza per colpa di una ferita che si è guadaganta nella puntata finale della settima stagione.

Per quanto riguarda la presenza di Jeffrey Dean Morgan (Negan) l’attore non è stato molto sul set. Questo potrebbe portare a pensare che, con il primo attacco Negan sia costretto a rinchiudersi nel Santuario, e quindi relegato ad un set chiuso per molto tempo. Ovviamente è solo una supposizione.

Quello che invece è certo, come ci dice Gimple, lo showrunner della serie, è che il ritmo della storia sarà più serrato, più veloce, non come la scorsa stagione.

La trama detterà la struttura e la velocità della storia- ha dichiarato Gimple –Le cose che stanno per succedere richiedono una narrazione più cinetica: il ritmo è accelerato in virtù degli avvenimenti. Non è il momento di stringersi le mani, è il momento per scendere in guerra, una guerra giusta e seria



Cosa succede nei fumetti?

Sappiamo che molto spesso gli sceneggiatori si discostano dalla storia propria dei fumetti di The Walking Dead: per quanto riguarda la guerra contro Negan, vediamo però cosa ci raccontano e quindi come potrebbe svolgersi la narrazione della serie. Nei fumetti, la guerra contro Negan finisce con Rick che taglia la gola al villain. Dopo la vittoria della guerra contro i Salvatori c’è poi un salto in avanti di due anni, dove ritroviamo Alexandria e Hilltop ancora in piedi. A questo punto nei fumetti vengono immessi altri personaggi, i Whisperers, sopravvissuti che si vestono con la pelle degli zombie. I Whisperers saranno anche responsabili di altre due morti importanti, quella di Rosita e quella di Ezechiele.

Stagione 8, stagione 9 e 10… che futuro ha la serie di The Walking Dead?

Da quanto dichiarato dallo showrunne Gimple, il finale di questa stagione sarà uno di quelli pronti a preparare altre centinaia di episodi. Anche Robert Kirkman, il disegnatore del fumetto, è stato positivo a riguardo, dichiarando che con tutto il materiale narrativo del suo fumetto la serie potrebbe andare avanti per 12 anni. A questo si aggiunge il grande successo di pubblico che di sicuro non fa pensare ad una fine della serie imminente.

Quali sono i personaggi che potrebbero morire nella stagione 8?

Alcuni dicono che di sicuro morirà Morgan, perché l’attore che lo interpreta Lennie James si è attualmente impegnato con n una nuova serie televisiva per Sky Atlantic.

Stando sempre a quello che ci racconta il fumetto, in questa stagione potrebbe morire Michonne. Nel fumetto infatti a morire è Andrea, che è l’amante di Rick. Siccome nella serie questo ruolo è stato preso da Michonne, la paura è che possa morire lei.