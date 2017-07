8 fatti che ti faranno vedere diversamente la serie BBC Poldark

Eccone uno. Non si pronuncia Poldark, ma Pol-Dark.

1.Il sex appeal di Aidan Turner è stato seriamente messo in dubbio.

Il produttore della serie Damien Timmer ha riferito di aver chiesto: “Pensi che le donne troveranno Aidan attraente?” Quando esamina i primi passi per Poldark. Dalle scene girate senza camica, possimao dire con sicurezza che non ci sono dubbi.

2. Francis Poldark non è inglese.

Non tutti sanno che l’attore non soltanto non è scozzese ma non è nemmeno inglese. Kyle Soller è nato e cresciuto in Connecticut, ma i suoi studi a Londra hanno aiutato l’attore americano a perfezionare l’accento britannico .

3. Demelza non è rossa.

Demelza riconosciuta per i suoi ricci capelli rossi, è stata interpretata da un’attrice bionda naturale, Eleanor Tomlinson. Ma si sà. Le bionde stanno bene con tutto, no?

4. Zia Agatha è Mon Mothma di Star Wars.

Sapevate che la zia Agatha, o meglio il personaggio interpretato da, Caroline Blakiston, è anche la leggenda di Star Wars Mon Mothma, che ha fatto una breve ma indimenticabile Ritorno dei Jedi.

5. Dwight Enys era un giocatore di calcio.

Prima di diventare uno dei personaggi più amati di Poldark e prima di diventare famoso l’attore Luke Norris, che interpreta Dwight Enys. Il suo primo ruolo da attore è stato nel 2008.

6. Prudie era il tragico amore di Christopher Lambert in Highlander

Una volta la dolce metà di Prudie, che interpreta Jud Paynter, era Heather MacLeod, nel film del 1986, Highlander.

7. Ross Poldark aveva accesso alla tecnologia del ventunesimo secolo

In alcuni scatti del set si vede un antifurto su un edificio in lontananza. Non sapevo che fosse un amante della tecnologia e del progresso a tal punto. Ma in era in realtà era una gaffe per quelli che, con gli occhi d’aquila, riescono a trovare ogni minima imperfezione sul set di un film o una serie tv, come in questo caso.

8. Tratto da una storia vera.

Winston Graham, lo scrittore di Poldark, ha rivelato che il personaggio di Demelza è basato su sua moglie Jean. Mentre, i diversi incidenti della serie, tra cui quelli di Demelza stessa, da alcuni rumors si dice che non fossero recitati.

Per chi ama la serie come me, queste sono chicche che ti lasciano il sorriso sulla bocca. A voi è piaciuta questa serie?