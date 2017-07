Beyoncé si mostra in foto con i gemelli

Finalmente Beyoncé si è mostrata in foto con in suoi due gemelli, ad un mese esatto dalla nscita dei suoi secondogeniti, la pop-star si mette in posa e conferma i loro nomi

Bellissima, in una posa a dir poco sognante e botticelliana, in piedi circondata dai colori vivaci dei fiori e con i due bambini in braccio. Questa è l’immagine che Beyoncé ha pubblicato su suo profilo ufficiale di Instagram. Dopo la primogenita Blue Ivy, ecco Carter e Rumi.

Carter e Rumi ad un mese di vita: la foto con Beyoncé

Un tripudio di fiori e colori pastello, un’immaigne quasi onirica, con Beyoncé in posa come una venere, coperta il giusto, tanto da non sembrare volgare. I due bambini adagiati tra le sue braccia, che dormono tranquilli. Questa l’immagine che Beyoncé ha voluto mostrare al mondo e ai suoi fan.

Sir Carter and Rumi 1 month today. 🙏🏽❤️👨🏽👩🏽👧🏽👶🏾👶🏾 Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce) in data: 13 Lug 2017 alle ore 22:10 PDT

Queste le parole che accompagnano, in didascalia, la splendida foto: “Sir Carter e Rumi, 1 mese di vita oggi”. Che dire quindi, nonostante le voci dei problemi di coppia tra Beyoncé e Jay-Z, i due sono più uniti e forti che mai. La famiglia si è allargata, passando in un sol colpo da 3 a 5.

Una presentazione da favola per i due bambini, e ancora un’omaggio alla bellezza di Beyoncé come donna e come madre.