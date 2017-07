Star Wars a Disneyland: Lavori in corso per l’area interamente dedicata a Guerre Stellari

Fan di Star Wars, drizzate le orecchie: la Walt Disney Co. sta procedendo nella realizzazione di un’area completamente dedicata alle Guerre Stellari!

Il 2019 è ancora lontano, ma non disperate: è stato svelato, infatti, il “modellino” dell’area dedicata alla saga di Star Wars che ha una dimensione di circa 15 metri e mostra in ogni minimo dettaglio come sarà l’area una volta completata.

Il modello è stato mostrato in anteprima assoluta alla convention Disney, la D23 Expo, che si tiene ogni due anni nella cittadina di Anaheim, in California.

Il parco è attualmente in fase di costruzione nei Disneyland di Anaheim e Orlando. La sua costruzione è iniziata nel 2016 – la fine dei lavori è prevista per il 2019 – e occuperà circa 6 ettari. Il presidente dei parchi e resort della Walt Disney Co. Bob Chapek ha descritto il progetto come “il più ambizioso mai realizzato“.

Cosa ci aspetterà all’interno del parco?

Il parco a tema è realizzato basandosi completamente sulla saga; infatti, accedervi sarà come diventare uno dei protagonisti dei film. Esso è ambientato su un pianeta al limite delle Regioni Sconosciute con strutture architettoniche e paesaggi mozzafiato.

Le luci si adatteranno a quella dell’ambiente e saranno presenti anche droidi ed alieni su questa terra ancora senza nome.

Due saranno le attrazioni principali: un simulatore del famigerato Millennium Falcon, che potrà essere pilotato da chiunque si voglia cimentare in questa avventura, ed un viaggio che vi renderà protagonisti dello scontro tra il Primo Ordine e la Resistenza.

Dunque, affilate le spade laser e preparate le astronavi perchè quella che, finora, era solo fantasia sta per diventare una stellare realtà!