The Batman di Matt Reeves: la sceneggiatura è stata riscritta

La sceneggiatura iniziale di The Batman, scritta da Ben Affleck e Geoff Johns è stata accantonata per un nuovo script. Il regista Matt Reeves ha preso in mano la situazione con una nuova scrittura

È di qualche mese fa la notizia, diffusa dalla Slashfilm, che Matt Reeves si stava dedicando alla pre-produzione del film “The Batman”, lavorando su una sceneggiatura scritta dall’attore Ben Affleck e Geoff Johns. Una news delle ultime ore, invece, ci fa sapere che lo script è stato accantonato per una nuova versione, riscritta completamente daccapo.

La sceneggiatura di The Batman

Durante il podcast Happy Sad Confused di MTV il regista Matt Reeves ha dichiarato che lo script di The Batman è in fase di rielaborazione. Voci in tal senso giravano già da un po’ di tempo, ma il filmaker ha finalmente dato una conferma certa sulla situazione. Il film è ancora nella sua fase iniziale, con l’elaborazione daccapo del testo scritto, che sta permettendo al regista di farne una storia nuova e sicuramente più sua.

“È una nuova storia, con un nuovo inizio. Sono entusiasta di questo”

Il regista ha anche confermato che nell’ultimo periodo il suo lavoro si è concentrato più su “Il pianeta delle scimmie”, e che quindi il progetto “The Batman” è stato per un po’ accantonato, in attesa di un nuovo inizio. Al momento, quindi, il film è in fase di scrittura e non si sa molto altro a riguardo.

Un nuovo Batman di Matt Reeves

Il risvolto positivi della storia è che Matt Reeves, lavorando sin dall’inizio alla sceneggiatura della storia, non si ritroverà ad essere un mero esecutore, ma a creare un lavoro più suo. È la prima volta che il regista approccia ad una storia tratta dai fumetti, e questa potrebbe essere una bellissima occasione per la Worner Bros, di creare un prodotto di alto livello autoriale e registico. Che dire, staremo a vedere!