Zayn Malik indossa i vestiti della sua ragazza Gigi Hadid

Zayn Malik oltre ad aver preso il cuore alla nostra Gigi Hadid, gli ha preso anche i vestiti.

In un’intervista, a Londra, Gigi Hadid e Zayn Malik confessano di scambiarsi i vestiti a vicenda.

Sulla copertina di agosto di VOGUE , la coppia ci parla dei loro guardarobi “senza sesso” e del piacere di indossare i vestiti l’uno dell’altra.

Gigi Hadid, la modella più amata in circolazione, scherzosamente chiede al compagno, Zayn Malik, di confermare. E lui risponde, “Sì, ma lo faccio anche io con lei”.

Poi Zayn, a sua volta, chiede se si ricordasse di una t-shirt, che era un pò stretta ma molto bella. «Qual è la maglietta che ho preso l’altro giorno?», ha detto. «Quella di Anna Sui?”, ha risposto lei. A questo punto lui ha spiegato: “Sì, quella. Mi piace un sacco quella maglietta. E chi se ne importa se mi va un po’ stretta. Non mi importa se era stata fatta per una ragazza».

Gigi non potrebbe essere più d’accordo: «Hai assolutamente ragione. Il genere non c’entra. E’ la forma e quello che ti senti di mettere in quel determinato giorno. E comunque è divertente sperimentare…».

E’ inutile che tra i due c’è una forte intesa, anche quando si tratta di vestiti!