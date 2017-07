Estate: migliori film da vedere in vacanza

I 10 migliori film dedicati all’estate e adatti a questa stagione ricca di viaggi, relax e divertimento

Estate, tempo di vacanze, viaggi e divertimento. C’è chi però, anche quando è in villeggiatura, non vuole fare a meno di una serata in compagnia di un buon film, magari insieme agli amici o con tutta la famiglia. Ecco alcuni suggerimenti per una serata estiva alternativa con i 1o tra i migliori film sull’Estate.

1- Stand by Me – Ricordo di un’estate (1986)

Un film che non è solo una semplice storia, ma il racconto del passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Tutti noi abbiamo dei ricordi di quando eravamo bambini, momenti spensierati passati con gli amici di un tempo; “Stand by Me” è il film adatto ai più nostalgici.

Tratto da un racconto di Stephen King, il film racconta di quattro giovani amici che durante il periodo estivo partono per una piccola grande avventura; in città tutti parlano di un ragazzo scomparso, probabilmente morto nei boschi di Castle Rock. I quattro decidono di mettersi alla ricerca del corpo, e nel loro piccolo viaggio vivranno esperienze uniche che consolideranno la loro amicizia, e “diventeranno grandi”.

2- Mamma mia! (2008)

Voglia di commedia musicale? Niente di meglio per l’estate di “Mamma Mia”. La storia di Sophie, ragazza che vive con sua madre su di un’isoletta della Grecia. Sophie sta per sposarsi con il suo amato Sky, ma vorrebbe tanto poter avere accanto anche suo padre, il giorno del matrimonio. Non conoscendo la sua identità, decide di invitare tre ex di sua madre per cercare di scoprirlo.

3- Super 8 (2011)

Ancora un film adatto ai più nostalgici. “Super 8” racconta la storia di un gruppo di amici che, durante le vacanze estive, decide di girare un cortometraggio in pellicola super 8. La messa in scena del corto, però, diventa ben presto un’incredibile avventura, nella quale i ragazzi si ritrovano coinvolti in un’elettrizzante caccia ad una creatura aliena sfuggita da una centrale militare. Il film, ambientato nel 1979, è un omaggio ai più grandi classici dell’avventura e della fantascienza.

4- Weekend con il morto (1989)

Commedia esilarante dove i due protagonisti, due giovani ragazzi, vengono invitati dal loro ricco capo a passare una vacanza nella sua bellissima casa sulla spiaggia. Il soggiorno si trasforma improvvisamente in tragedia quando i due scoprono che il capo è morto. Per non essere incolpati della morte dell’uomo, ma anche per non rinunciare alla vacanza da sogno tra agi e lusso, i due trovano tremila stratagemmi per fingere che il capo sia vivo e in ottima salute.

5- Il Laureato (1967)

Un cult imperdibile, che racconta di Hoffman, neo laureato che torna a casa per godersi le sue vacanze. Qui comincia una relazione con una donna più grande di lui, la signora Robinson, salvo poi innamorarsi della figlia di lei. L’estate in questo film è vissuta come il luogo delle passioni e dei desideri. Un film che fa girare la testa a tutti, e dove il vero caldo non sta solo nel sole cocente, ma nella cocente pulsione passionale.

6- Lo Squalo (1975)

Un grande classico di Steven Spielberg, per chi ha voglia di un brivido lungo la schiena. Il terrore a Amity, tranquilla cittadina balneare, è generato da un enorme squalo bianco che semina morte tra i bagnanti. Gli unici a rendersi conto del pericolo, decisi a catturare la pericolosa creatura, sono solo un gruppo di persone, che affronterà il terrore faccia a faccia. Un film che ha dato notorietà a Spielberg e ha regalato a tutti noi la paura di entrare in acqua, al mare.

7- Sapore di Mare (1983)

Un classico del cinema italiano che non stanca mai, di generazione in generazione è “Sapore di Mare” di Carlo Vanzina. La classica storia dell’estate, un gruppo di persone molto diverse l’una dall’altra, si ritrovano in villeggiatura a Forte dei Marmi, in Toscana. Le vite di tutti loro non possono fare a meno di intrecciarsi, e cambiare per sempre. Del film è stata fatta anche la continuazione, dal titolo “Sapore di Mare 2”.

8- Vacanze Romane (1953)

Un grande classico con protagonista l’indimenticabile Audrey Hepburnm, in una storia da favola. Una giovane principessa, in visita a Roma per un noioso viaggio diplomatico, passa una delle vacanze più belle della sua vita grazie al fortunato incontro con un giovane e affascinante giornalista. Sullo sondo una Roma sempre incantevole. Per i più romantici e sognatori.

9- Basilicata Coast to Coast (2010)

Un viaggio speciale e meraviglioso nella basilicata più pura. Terra tra altre terre, spesso dimenticata o poco apprezzata, questo film vi farà scoprire bellezze mai viste. Una storia semplice, una viaggio da un confine all’altro della Lucania, con personaggi semplici ma incisivi e un Rocco Papaleo sempre di grande simpatia. Il film perfetto per una serata estiva con gli amici.

10- So cosa hai fatto (1997)

Per chi ama i film horror, niente di più appropriato del film “So cosa hai fatto”. La storia di un gruppo di amici che, diretti in un luogo di vacanza insieme, vengono tormentati e spaventati a morte da un personaggio misterioso che conosce un loro inquietante segreto. L’estate dell’anno precedente infatti, il gruppetto di amici aveva involontariamente causato la morte di un uomo, senza mai prendersene la responsabilità. Una vera estate di paura!