Milan: Belotti è ambizioso e milanista… non pensi che potrebbe essere il vero colpo del mercato 2017?

Belotti insieme ai suoi compagni di squadra

Andrea Belotti conteso da Chelsea e Milan

Aleggiano nubi dense sul futuro di Andrea Belotti al Torino. Il “gallo” dopo essere convogliato a nozze con Giorgia Duro e aver vissuto un’estate sulla cresta dell’onda, è pronto a rituffarsi nel clima campionato, ma con quale maglia addosso? Nella giornata di mercoledì, il presidente Cairo, uscendo dai suoi uffici di Milano, a seguito del rinnovo contrattuale fino al 2022 di Baselli, ha risposto ad alcune domande riguardanti il centravanti granata. Il patron del Toro ha affermato che nei prossimi giorni sarà necessario confrontarsi con il calciatore per comprendere le sue intenzioni.

Il numero uno del Torino ha aggiunto che le esperienze condivise siano le migliori e qualora dovessero subentrare delle perplessità da parte del calciatore sia meglio risolverle immediatamente, onde evitare che alcuni malumori possano protrarsi per il resto della stagione. Per quanto concerne la famigerata clausola rescissoria da 100 milioni di euro, Urbano Cairo ha dichiarato che tale cifra non sia vincolante in assoluto, in quanto se Belotti dovesse dare segnali di non credere più nel progetto Torino, qualsiasi squadra interessata a lui potrà imbastire una trattativa anche per un importo inferiore a quello stabilito nella clausola. Tutto ciò ribadendo, comunque, il concetto che il “gallo” sia pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Mihajlovic, ma se le sue motivazioni inizieranno ad affievolirsi, allora sarà bene per entrambe le parti, separarsi sulla base di cifre che non faranno scontenti né il club né tanto meno l’attaccante.

Alla finestra resta a guardare il Chelsea di Antonio Conte, attratto dalle gesta di quest’ariete d’area di rigore, autore di ventisei goal nell’ultimo campionato. Il presidente dei Blues, Roman Abramovich, però è disposto a mettere sul piatto 80 milioni di euro e non i 100 stabiliti da Cairo, in questo caso molto dipenderà dal volere del calciatore, se intraprendere una nuova e stimolante avventura in Premier League o meno. Da non sottovalutare, altresì, gli indizi che conducono al Milan. Non è mistero che il duo Fassone-Mirabelli voglia mettere a segno l’ultimo colpo sensazionale della propria campagna acquisti, portando sotto l’ombra della Madonnina un attaccante dall’elevato spessore.

I nomi in cima alla lista sono quelli di Aubameyang e in alternativa quello di Kalinic, ma senza dubbio l’ipotesi Belotti scalda i cuori dei tifosi rossoneri. Il bomber natio di Calcinate è di fede milanista e sarebbe felicissimo di difendere i colori della sua squadra del cuore. Anche in questo caso, sarà importante valutare la cifra che vorranno mettere sul piatto i dirigenti del “diavolo”, senza dimenticare l’aspetto fondamentale riguardante la volontà dell’attaccante. Il Torino per cercare di trattenerlo è pronto ad affidargli la fascia di capitano nella stagione che si appresta ad iniziare.

Tutto ciò non è detto sia sufficiente per convincere il “gallo” a rimanere sotto l’ombra della Mole. Belotti è un centravanti in rampa di lancio, tra i migliori, numeri alla mano, in serie A e non ci stupiremo se dovesse accasarsi presso un club di primissima fascia, al fine di spiccare definitivamente il volo, dimostrando dinnanzi a grandi platee il proprio potenziale e la sua elevata efficacia sotto porta.