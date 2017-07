Estate 2017, Parchi Divertimento a Roma: informazioni, offerte e abbonamenti

Quale momento migliore per divertirsi se non in estate? Ecco i più bei parchi divertimento di Roma, come raggiungerli e tutte le informazioni utili

L’estate romana può essere torrida e sfiancante, con picchi di temperature che non permettono di passeggiare felicemente per le sue strade assolate. Sono quelli i momenti in cui un parco divertimenti potrebbe fare al caso vostro. Adatto al divertimento di tutti, grandi e piccini, un bel parco giochi può essere la meta adatta per una domenica in famiglia. Grazie a sconti e a prezzi speciali, inoltre, i parchi divertimento si aprono anche a chi non può permettersi una grande vacanza. Vediamo i parchi divertimento più importanti di Roma, e tutte le informazioni utili.

Il nuovo Luneur

Uno dei parchi divertimento storici della città di Roma. Dopo 8 anni di chiusura e abbandono, oggi il Luneur è tornato, in tutto il suo splendore, riaprendo il 27 ottobre 2016. Il nuovo Luneur è decisamente diverso da quello di un tempo. Oggi il parco è dedicato prevalentemente ai più piccoli, con attrazioni e percorsi dedicati come “Le sette dimensioni della natura”, per divertirsi ed imparare. Ottimo quindi per le famiglie, per far divertire i propri bambini in serenità.

Per l’ingresso al Luneur, nella stagione estiva 2017, c’è la possibilità dell’Abbonamento Piuma Estate: al costo di 40 euro, con validità dal 15 luglio al 15 settembre, si acquista un abbonamento per un bambino più un adulto accompagnatore, per poter utilizzare tutte le giostre e le attrazioni, tutti i giorni.

Altra possibilità offerta dal Luneur è quella del Centro Estivo, dove i genitori ancora impegnati dal lavoro quotidiano, possono lasciare i propri figli in compagnia di personale qualifiato, dalle 8,30 alle 17,30.

Il Luneur Park si trova a Via delle Tre Fontane, in zona Eur a Roma.

Rainbow Magic Land

Il parco divertimenti più grande di Roma è il Rainbow Magic Land, adatto a tutta la famiglia, con attrazioni per bambini, ma anche per adulti. Sono tante le attrazioni e le coreografie che lasceranno senza fiato i bambini, come quelle delle Winx, Monster Allergy, Huntik o Pop Pixie.

Per gli aduti invece, il parco è pieno di giostre adrenaliniche, come lo Shock, oppure Cagliostro, l’Olandese Volante e tante altre. Per poter accedere al parco divertimenti nell’estate 2017, sono tante le offerte e le possibilità. Per avere un abbonamento infrasettimanale, basteranno ad esempio 49 euro, per potersi divertire liberamente dal lunedì al venerdì. Per chi viene da fuori e ha bisogno di soggiornare in Hotel, la strepitosa offerta del Rainbow Magic Land propone 2 giorni di parco più 1 notte in albergo a soli 39, 90 euro. Pensata proprio per le famiglie, c’è poi l’offerta di 3 Biglietti di ingresso ad € 59,00; 4 Biglietti di ingresso ad € 79,00; 5 Biglietti di ingresso ad € 99,00.

Il Rainbow Magic Land si trova in Via della Pace a Valmontone in provincia di Roma.

Zoomarine

Dedicata alle attrazioni acquatiche è invece il parco divertimenti di Zoomarine. Piscine, scivoli, spettacoli con i delfini e tanti altri animali, giostre acquatiche e non solo. Tutto questo è Zoomarine, il parco divertimenti più consigliato per l’estate. Sono numerose le offerte di abbonamento pensate da Zoomarine. Tra le più conveniente c’è il pacchetto “No problem” che comprende tutto, dal parcheggio agli spettacoli della zona vip, all’uso docce e molto altro. Il prezzo dell’abbonamento “No problem” è quello di 65 euro. Dedicati alle famiglie sono invece gli abbonamenti Pacchetto Famiglia per 3 oppure per 4, rispettivamente 57 e 72 euro.

Visitando il sito di Zoomarine, inoltre, è possibile usufruire di interessanti offerte, come la possibilità di tuffarsi in piscina insieme a foche e leoni marini, con l’offerta “Giochiamo insieme ai pinnipedi”. A soli 29,00 euro, un’occasione bellissima per avere un’esperienza indimenticabile.

Il parco divertimenti Zoomarine si trova in via dei Romagnoli a Torvaianica, Pomezia in provincia di Roma.

Cinecittà World

Per gli amanti del cinema, il parco divertimenti dedicato alla settima arte è Cinecittà World. Oltre 25 attrazioni, spettacoli e balli dedicati al cinema e ai più grandi film cult. Inoltre è possibile accedere ad una particolare spiaggia dedicata a “Sapore di Mare”, con lettini e ombrelloni che richiamano il set di uno dei film sull’estate più bello della commedia italiana. I prezzi dei biglietti d’ingresso partono dai 12 euro, per gli ingressi pomeridiani fino agli abbonamenti stagionali sui 39 euro. Tante offerte anche per pranzare al parco, con diversi tipi di menù dai 6 ai 12 euro.

Cinecittà World si trova in via di Castel Romano 200 a Roma.