American Horror Story: a quando la nuova stagione?

Le riprese sono in corso, il tema è stato rivelato ma nulla di certo si sa sulla data di uscita della nuova stagione di American Horror Story.

Sono iniziate alla fine di maggio le riprese della settima stagione della serie TV più sorprendente e spaventosa degli ultimi anni prodotta da Ryan Murphy ma ancora non c’è una data di rilascio della season premiere.

Se, infatti, la prima puntata della scorsa stagione, Roanoke, era arrivata sugli schermi il 14 settembre, quest’anno aleggia ancora il mistero. Girando per il web, molti siti ipotizzano che la data di uscita sarà il 13 settembre e, come potete notare dall’immagine in evidenza, abbiamo la certezza che sia settembre il mese designato per la messa in onda, ma non è ancora arrivata nessuna conferma.

Quali notizie conosciamo con certezza?

Ciò che, invece, è dato per certo è che il 20 luglio sarà annunciato il titolo della stagione, ambientata durante il periodo delle elezioni presidenziali negli USA del 2016 e si confermano vecchie presenze – nomi come Sarah Paulson ed Evan Peters – insieme a nuovi arrivi – due tra questi sono Colton Haynes e Billie Lourde.

Dalla pagina Instagram ufficiale del regista, inoltre, trapela un’immagine circa l’arrivo sul set di questo nuovo mostro che inquieta già solo dalla foto che potete vedere direttamente qui sotto.

American Horror Story Holes A post shared by Ryan Murphy (@mrrpmurphy) on Jul 12, 2017 at 5:07pm PDT

Altra immagine pubblicata sempre da Mr. Murphy è quella che accompagna con un indizio: ambidexterity; vediamo, infatti, questa stranissima figura con delle mani che fuoriescono dalla fronte e con la presenza sul viso di una stella a cinque punte capovolta.

AHS Season 7 clue: ambidexterity A post shared by Ryan Murphy (@mrrpmurphy) on Jun 25, 2017 at 1:47pm PDT

Insomma, non ci resta che attendere ulteriori notizie da parte di casa Murphy che sapranno rispondere ad ogni nostro quesito.