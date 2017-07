Dumbo di Tim Burton, inizio riprese: cast e prima foto dal set

L’elefantino più amato della nostra infanzia è pronto a tornare. Iniziate le riprese del live-action di “Dumbo” di Tim Burton. Ecco il cast e la prima foto dal set

In occasione del D23 Expo, la kermesse dedicata al mondo Disney che si tiene ongni anno a Los Angeles, è stato annunciato che “Dumbo” arriverà nei cinema il 29 marzo 2019. Nonostante Tim Burton non fosse presente, c’è stato un collegamento dal set inglese. Ecco cosa ci ha svelato.

Il Cast di Dumbo di Tim Burton

Prima di tutto è stato annunciato il cast, che vede tra i nomi più importanti Danny De Vito nei panni del proprietario del Circo (e subito si risveglia in noi il ricordo di De Vito in “Big Fish”, impeganto nello stesso ruolo). Colin Farrell sarà invece il tutore di Dumbo, Holt Carrier. Faranno inoltre parte del cast, come srtisti circensi, anche Colette Marchant e Michael Keaton. Infine ci saranno due nuovi giovani attori Finley Hobbins e Nico Parker, ad interpretare i ruoli del figli di Holt Carrier. Gli ultimi nomi del cast sono quelli di Roshan Seth, DeObia Oparei, Sharon Rooney e Douglas Reith.

Smentita invece la presunta collaborazione, al film di Dumbo, di Will Smith, che invece è stato scritturato per il live-action di Aladdin per il ruolo del Genio.

Come verrà realizzato Dumbo?

Durante la D23 Expo è stato presentata la riproduzione di un dolce elefantino dalle orecchie enormi. Dumbo di Tim Burton, infatti, verrà realizzato con programmi di ultimissima generazione, che daranno risultati stupefacenti, e si baserà proprio su questo modellino.

La foto di Tim Burton dal set

Il regista, Tim Burton ha salutato con una foto su di un treno, l’inizio delle riprese del film. Dumbo è solo uno dei progetti di live-action che sono in programma. Sono pronti a tornare, infatti, a parte il già citato Aladdin, anche Mulann e Il Re Leone.