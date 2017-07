Chi è Jodie Whittaker, il 13esimo Doctor Who?

Grande sorpresa per i fan di Doctor Who, che ieri hanno scoperto il nome del 13esmio dottore. Per l’importante ruolo è stata scelta l’attrice Jodie Whittaker, ma chi è?

Che sarebbe stata una donna in molti se lo aspettavano, ma il nome dell’attrice Jodie Whittaker ha sorpreso tutti. Voci di corridoio avevano suggerito il nome dell’attrice Phoebe Waller-Bridge, cosa poi smentita dalla notizia ufficiale. Vediamo insieme chi è Jodie Whittaker.

Jodie Whittaker, l’attrice di Broadchurch

Forse non tutti la conoscono, ma Jodie Whittaker, che vestirà i panni del 13esimo Doctor Who, è già comparsa nella serie tv “Broadchurch”. Quest’ultima è una serie della BBC che ha come protagonisti una coppia di detective impegnati a scoprire la verità celata dietro diversi crimini. In Broadchurch Jodie Whittaker interpreta il ruolo di Beth Latimer, madre di Danny Latimer un piccolo bambino vittima di un atroce omicidio in cui uno dei primi sospettati è il padre.

Biografia di Jodie Whittaker

Jodie Whittaker, di origini britanniche, è nata il 3 giugno 1982. Da giovanissima ha frequentato la Guildhall School of Music and Drama, per poi debuttare al Globe Theatre con “La Tempesta” di Shakespeare. Dopo diversi ruoli in teatro, la Whittaker debutta al cinema con il film “Venus” insieme a Peter O’Toole e Leslie Phillips.

In tv ha ricoperto diversi ruoli tra i quali, quelli più importanti, sono “Accused” e “Balck Mirror“. Il suo ingresso nella serie tv del Doctor Who sarà di sicuro un trampolino molto importante per la sua carriera.

Jodi Whittaker il 13esimo Doctor Who

Per poter finalmente vedere Jodi nei panni del 13esimo dottore di Doctor Who, bisognerà attendere la ripresa della serie per il 25 dicembre 2017. La notizia di un dottore donna ha diviso i fan, tra chi rimane scettico su Jodie Whittaker e chi invece non vede l’ora di vederla in azione.