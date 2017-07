Justin Bieber nei guai con la Polizia di nuovo

Non è la prima volta che Justin Bieber si trova nei guai con la Polizia statunitense, ma questa volta non è nulla di grave, soltanto una multa

Justin Bieber è stato fermato, nelle scorse ore, dalla Polizia degli Stati Uniti d’America, perché intento ad usare il telefono cellulare mentre era alla guida della proprio auto. Il fatto è accaduto a Los Angeles, ed è probabilmente un’infrazione che tutti, chi più chi meno, si è trovato a fare. Justin Bieber è stato fermato dalla Polizia di Beverly Hills, che ha dichiarato che l’artista si è mostrato “calmo e collaborativo, ha accettato la multa e ha proseguito senza creare altri problemi“.

Una multa per Justin Bieber

Niente di così grave, insomma, anche se non è chiaro se Justin Bieber stesse usando il telefono per una telefonata o per scrivere un messaggio. In ogni caso Justin ha ricevuto soltanto una multa. Secondo quando dichiarato dal megazine statunitense TMZ, le multe per questo tipo di infrazione, negli Stati Uniti, sono di circa 162 dollari. Niente di grave, e nemmeno di troppo costoso per uno come Justin Bieber, che ha di certo passato guai peggiori con la legge e con la Polizia e le forze dell’ordine.