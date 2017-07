Mr. Robot: ecco tutti i dettagli sulla nuova stagione

Mr. Robot è una tra le serie TV più guardate e più amate degli ultimi anni e adesso è arrivata alla sua terza stagione. Qui vi sveliamo tutto ciò che c’è di certo a riguardo.

Ormai si sa, Mr. Robot è una delle serie più attese e a ottobre vedremo andare in onda la terza stagione. Per far scoprire ai fan quale sarebbe stato il periodo di uscita, l’account Twitter ufficiale della serie ha pubblicato questa GIF da decrittare:

A decrittare il codice, che consisteva nell’associare delle lettere ad altre lettere – il noto cifrario di Cesare che si realizza, appunto, per associazione – è stata una fan.

The first thing I thought was in Cesar's cipher. pic.twitter.com/PzzyWGsxhM — Elb (@Elber333) March 10, 2017

Quali facce nuove nel cast?

Due sono gli attori che entreranno nel cast della serie:

Bobby Cannavale : l’abbiamo conosciuto nei panni di Richie Finestra nella serie Vinyl e in quelli di Gyp Rosetti in Boardwalk Empire ma, più di recente, lo abbiamo conosciuto come lo Chef Jeff in Master of None . Interpreterà Irving , un venditore di auto usate di poche parole ed entrerà a far parte del cast principale.

: l’abbiamo conosciuto nei panni di Richie Finestra nella serie e in quelli di Gyp Rosetti in ma, più di recente, lo abbiamo conosciuto come lo Chef Jeff in . Interpreterà , un venditore di auto usate di poche parole ed entrerà a far parte del cast principale. Rizwan Manji: ha fatto parte del cast di film importanti come Transformers e The Wolf of Wall Street e ricoprirà il ruolo di Norm, il nuovo partner dell’agente dell’FBI Dominique DiPierro e personaggio ricorrente all’interno della serie.

Di cosa parlerà la nuova stagione?

Purtroppo non è ancora stato rilasciato alcun trailer ma possiamo anticiparvi ciò di cui parlerà la nuova stagione che sarà composta da 10 episodi.

Il finale della seconda stagione ci ha già dato una spinta verso l’inizio della terza; infatti, tutto riprenderà da dove è rimasto. La stagione sarà principalmente un lavoro di analisi approfondita delle motivazioni di ogni personaggio e si spiegherà la disintegrazione tra Elliot e Mr. Robot.

Sam Esmail, creatore e produttore della serie, aveva inizialmente pensato ad essa come una serie composta da quattro stagioni ma, secondo quanto detto nel giugno 2017, si è mostrato il desiderio di portare la serie a ben cinque stagioni.

E allora non ci resta che aspettare per saperne di più.