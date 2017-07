My Chemical Romance: rilasciata traccia rarissima

Sono stati gli idoli delle ragazzine di dodici anni che avrebbero potuto strapparsi anche i capelli per loro.

Conosciamo ormai il destino dei My Chemical Romance, band sciolta nell’ormai lontano 2013, ma quando escono fuori notizie di questo genere tutti i fan, me inclusa, riassaporano quel piacere di ascoltare uno dei gruppi rock più amati dalle dodicenni degli anni tra il 2005 e il 2008.

E’ stata rilasciata, infatti, la studio version del brano Every Snowflake Is Different (Just Like You), per la prima volta in assoluto. Il brano natalizio è stato eseguito per la prima nel 2011 durante lo show per bambini Yo Gabba Gabba! con la band in tenuta da sci, con tanto di occhialini. A quanto pare, la traccia fa parte di una compilation dello show che porta il titolo Yo Gabba Gabba! Hey!

Qui potete ascoltare la rarissima traccia della band capitanata da Gerard Way.

Mentre qui sotto ecco il video ufficiale della canzone.

Parlando come una di quelle dodicenni che si strappavano i capelli per i volgarmente noti MCR, questa notizia mi ha rallegrato la giornata. Spero anche a voi!