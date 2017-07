Alicia Vikander è la nuova Lara Croft, ma quanto sarà diversa dalla bellissima Angelina Jolie?

Ecco come il Tomb Raider di Alicia Vikander è diverso da quello di Angelina Jolie.

Angelina Jolie si è immedesimata a tal punto nel ruolo di Lara Croft da crearne un’icona. Ma in questo caso potremo vedere uno dei personaggi, presi da una saga videoludica, più amati da un altro punto di vista.

Il punto di vista della vincitrice dell’oscar nel 2016.

La storia seguirà le vicende del videogioco uscito nel 2013, dove si vede una giovane Lara Croft con un lavoro ordinario a Londra. Ma un indizio la porterà ad intraprendere una ricerca del padre che interuppe prima della sua morte.

Il regista Roar Uthaug, ci parla di un Tomb Raider completamente diverso ripreso, da i suoi capitoli precedenti, non solo per l’attrice principale ma anche come stile cinematografico.

Non so voi, ma a me la Lara Croft dei primi videogiochi e film era un personaggio irreale e fittizio.

Invece ripongo in Alicia Vikander grandi aspettative proprio nello svicolare e dare profondità al personaggio, rendendolo più reale.

L’attrice in un’intervista racconta di aver giocato a tutti gli ultimi giochi usciti di Tomb Raider, e quando le hanno proposto la parte non ci poteva credere.

Il film uscirà nei cinema il 16 marzo 2018.