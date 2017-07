Camila Cabello smette di seguire le Fifth Harmony sui social! É battaglia

Camila Cabello non segue più le Fith Harmony

Era prevedibile anche se non pensavo che sarebbe capitato così presto. Anche perché speravo in qualche reunion in futuro per determinati eventi, ma questo fatto toglie ogni possibilità di questo tipo.

Che cosa è capitato?

Ci sono state delle dichiarazioni scomode delle Fifth Harmony in un’intervista esclusiva per l’ultimo numero della rivista Billboard.

Camila Cabello ha smesso di seguire l’account delle Fifth Harmony e tutte le quattro ragazze rimaste (Lauren, Normani, Dinah e Ally) su Instagram. Il che significa che l’ultimo collegamento che univa Camila con le Fifth Harmony non esiste più.

Camila non vuole nemmeno più vedere e sentire le Fifth Harmony. Magari pensava di smettere di seguirle già da un po’, ma poi l’intervista rilasciata a Billboard ha anticipato i tempi ed ha facilitato la sua decisione. Probabilmente è stato tramite Instagram che ha scoperto le dichiarazioni sulla rivista Billboard.

Adesso cosa succederà?

Probabilmente anche le Fifth Harmony smetteranno di seguire Camila Cabello e come dicevo all’inizio, sarà quasi impossibile pronosticare una futura reunion, forse nemmeno tra 30 anni. Dipenderà dai rapporti.

La curiosità rimane sul lato fan? Faranno una scelta anche loro o decideranno di supportare allo stesso modo Camila e le Fifth Harmony? Lo scopriremo presto.