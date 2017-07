Milan: con Bonucci e Biglia la fase di regia è sistemata, per la felicità di Montella

Biglia e Fassone

La Milano rossonera si accende con gli arrivi di Bonucci e Biglia

Un venerdì frenetico per i colori rossoneri. Il doppio colpo Bonucci-Biglia ha incendiato l’entusiasmo dei supporters del “diavolo” che hanno osannato ed applaudito l’arrivo dei due calciatori, tra i migliori nella nostra serie A, presso la corte dell’”aeroplanino” Montella. Il primo a giungere a Milano è stato Leonardo Bonucci, nel presto pomeriggio di ieri. Il calciatore, in compagnia del suo agente Alessandro Lucci, si è recato presso casa Milan dove ha incontrato il d.g. Marco Fassone e il d.s. Mirabelli, al fine di limare alcuni dettagli del contratto che lo legherà con il club rossonero, per poi ammirare la stanza dei trofei del “diavolo”, il tutto documentato dalle telecamere di Milan Channel. All’esterno, invece, un numero elevato di giornalisti e fotografi, oltre alla presenza di circa duecento tifosi festanti, hanno atteso che Bonucci uscisse dalla sede per un saluto. Tutti accontentati sotto il sole cocente di un pomeriggio di metà luglio, con l’oramai nuovo difensore del Milan che ha alzato il braccio destro come per abbracciare coloro, giunti in massa, per gridare a squarciagola il suo nome.

Bonucci, a seguire, si è recato a Milanello, dove, anche lì, non si è sottratto alla calorosa accoglienza di un nutrito gruppo di sostenitori, per poi sottoporsi a dei test atletici. Questa mattina, il calciatore, verrà accompagnato presso la clinica “La Madonnina” per sostenere le consuete visite mediche di rito, per poi, giungere in sede, al fine di apporre la sua firma sul contratto. Il difensore siglerà un quinquennale da 8 milioni di euro più 2 di bonus a stagione, risultando il calciatore più pagato nella storia della nostra serie A. La Juventus, invece, incasserà da questa cessione circa 40 milioni più bonus. Inoltre, Bonucci, sarà insignito della fascia da capitano, dall’alto della sua esperienza e del suo florido palmares personale. Nella tarda serata di ieri, invece, intorno alle ore 23:15 è atterrato all’aeroporto di Linate, Lucas Biglia. Il centrocampista argentino, anch’egli, accolto da un buon numero di sostenitori rossoneri, non ha rilasciato dichiarazioni e si è recato dritto verso l’Hotel Westin Palace in cui ha trascorso la nottata. L’argentino, quest’oggi, nelle prime ore della mattinata si sottoporrà alle consuete visite mediche di rito presso la clinica “La Madonnina” per poi giungere in sede per firmare il contratto che lo legherà per le prossime tre stagioni con il Milan, sulla base di 3,5 milioni di euro.

Non è da escludere che entrambi possano aggregarsi, nel fine settimana, con il resto della squadra, volata in Cina per disputare l’International Champions Cup. Bonucci e Biglia rappresentano due colpi altisonanti per la campagna acquisti rossonera. Il primo metterà a disposizione la sua esperienza per rafforzare notevolmente il pacchetto arretrato, servendo ai suoi compagni il suo inconfondibile carattere e la sua spiccata determinazione, mentre l’argentino sarà, inevitabilmente, il fulcro della manovra del “diavolo”, il direttore d’orchestra negli schemi imbastiti da Montella. In attesa di capire chi sia il mister X in attacco, il Milan si candida inevitabilmente per conquistare un posto per la prossima edizione di Champions League, strizzando l’occhio, a questo punto, verso un traguardo ancor più ambizioso, dal nome scudetto.