Ecco perché Bonucci ha lasciato la Juve

Leonardo Bonucci in una partita della stagione 2016/17. Credits Juventus.com

Bonucci via dalla Juventus: le ragioni di un addio.

L’estate del calciomercato ha avuto la sua impennata verso l’alto con questa clamorosa ed inaspettata cessione di Bonucci al Millan. Il difensore, natio di Viterbo, ha abbandonato i colori bianconeri per approdare presso la corte di Montella, firmando un faraonico contratto quinquennale da 8 milioni di euro più 2 di bonus a stagione. Sarà il calciatore più pagato nella storia della nostra serie A, mentre il club di corso Galileo Ferraris incasserà da tale operazione circa 40 milioni di euro.

Il popolo juventino non ha preso bene il suo addio, inondando i social di messaggi di disapprovazione, molti dai contenuti piuttosto pesanti, nei confronti del loro ex beniamino. Addirittura c’è chi ha preso di mira anche il piccolo figlio che sta lottando contro una grave malattia, dimostrando in questo caso un accanimento assolutamente inaccettabile e deprecabile. Solamente nella serata di ieri, sono giunti i primi messaggi social da parte del club della Juventus e di alcuni suoi ex compagni, in primis dal capitano Gigi Buffon, augurandogli il meglio per il futuro professionale, non dimenticando quanto di straordinario compiuto in questi sette anni con addosso la maglia della Vecchia Signora. Bonucci, uno dei leader di questa Juventus dai sei scudetti consecutivi, Bonucci l’emblema, il bersaglio di tutti coloro che issano il vessillo dell’”anti-juventinità”, perché nell’arco di poche ore ha lasciato la Torino bianconera per volare altrove, verso quel Milan rivoluzionato negli interpreti ma che nutre prestigiosi obiettivi? Probabilmente alla base di questo addio, forse neanche tanto improvviso, vi è innanzitutto un rapporto tutt’altro che idilliaco con il tecnico Massimiliano Allegri.

Riavvolgendo il nastro, come dimenticare il litigio burrascoso, avvenuto in campo, durante il match Juventus-Palermo del febbraio scorso, un battibecco che costò caro all’allora difensore bianconero, che venne escluso dall’elenco dei convocati, in occasione della gara d’andata, degli ottavi di finale di Champions League, contro il Porto. Un altro episodio, che a questo punto va ricollocato ricomponendo i vari tasselli, riguarda le indiscrezioni trapelate durante l’intervallo della finale di Champions League, a Cardiff, in cui pare che Bonucci avesse rifilato uno scappellotto a Dybala ed aver intimato, utilizzando parole forti e colorite, a mister Allegri, di sostituire Barzagli, innescando una miccia di polemiche, che hanno fatto da preludio ad un secondo tempo orribile da parte della Vecchia Signora, travolta letteralmente da Cristiano Ronaldo e compagni.

Sentori che qualcosa si fosse irrimediabilmente rotto nel rapporto tra il difensore con parte dello spogliatoio e con l’allenatore. La società non è rimasta a guardare, dimostrando tutta la sua vicinanza ad Allegri, rinnovandogli il contratto fino al 2020. Segnale, questo, che probabilmente la persona di troppo fosse proprio Leonardo Bonucci. Il calciatore, nella giornata di giovedì, ha sostenuto le visite mediche presso il J Medical per poi svolgere quello che sarebbe stato l’ultimo allenamento con la divisa della Juventus.

Il resto è oramai storia nota: ieri Bonucci si è recato a Vinovo intorno alle 9:30 per sgomberare il suo armadietto e salutare i suoi ex compagni d’avventura alla Juventus, senza però incrociare lo sguardo di mister Allegri che alle ore 10 ha diretto la seduta d’allenamento mattutina. Storia di un divorzio annunciato? Forse i sentori di un addio c’erano tutti, ma di certo stupisce la tempestività di questa cessione e soprattutto la destinazione, quel Milan mai accostato alle sirene di mercato che ronzavano attorno al possente difensore, ma che invece è stata in grado di compiere il sorpasso sui quei club di Premier League: Manchester City e Chelsea su tutte, da tempo interessate a lui.