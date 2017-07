Ecco perché Nainggolan non arriverà all’Inter, parola di Sabatini

La grinta di Radja Nainggolan dopo aver segnato il goal dell’1 a 0 al Napoli nel match tra Roma – Napoli del 25 aprile 2016.

Walter Sabatini : “Spalletti è un grande allenatore. Non credo che la Roma lasci partire Nainggolan”

Giornata di presentazione ufficiale, quella di ieri, presso il ritiro nerazzurro di Riscone di Brunico. Walter Sabatini, responsabile dell’area tecnica delle squadre Suning, ha risposto alle varie domande poste dai giornalisti, effettuando una panoramica generale su ciò che riguarda il pianeta Inter. Il neo dirigente del club di corso Vittorio Emanuele ha innanzitutto ribadito la stima e la fiducia nei confronti dell’operato di Luciano Spalletti, tecnico, a suo giudizio, molto preparato e che possiede metodologie di lavoro davvero all’avanguardia. Sabatini ,ha aggiunto, che il tecnico di Certaldo sia il migliore in circolazione, basti pensare a quanto compiuto in una piazza difficile e molto calorosa come quella di Roma. Spostando, inevitabilmente, il focus sulle prossime operazioni di mercato, il responsabile dell’area tecnica ha dichiarato che Dalbert, terzino sinistro del Nizza, sia in cima alla lista dei desideri dell’allenatore e dell’intera dirigenza nerazzurra.

Il calciatore ha voglia di intraprendere questa nuova avventura professionale nel campionato italiano, ma è altresì vero che la compagine della Costa Azzurra, abbia chiesto all’Inter di ritardare tale trasferimento, perlomeno dopo il play off di Champions League, programmato per metà agosto. Per quanto concerne, invece, Nainggolan, il dirigente dell’Inter non nasconde il desiderio di poter mettere a disposizione di Spalletti, un calciatore dalle caratteristiche tecniche e dal temperamento, come quelle del “ninja”, ma è ben consapevole che difficilmente la Roma lo voglia lasciar andare via, soprattutto adesso che in giallorosso non ci saranno più Salah, Paredes, Rudiger e Mario Rui.

Al momento le possibilità concrete, che il centrocampista belga-indonesiano atterri a Milano sono poche, ma non è da escludere un affondo da parte del club nerazzurro nelle prossime settimane. Sabatini, però, ribadisce che nel caso Nainggolan non arrivi all’Inter, la dirigenza del “biscione” è comunque alla ricerca di un elemento dalle medesime qualità, in grado di andare a segno, supportando degnamente Icardi, molto spesso lasciato solo nella metà campo avanzata. In merito alle voci che si sono susseguite su Arturo Vidal, Sabatini afferma di non aver intavolato nessuna trattativa ufficiale con il Bayern Monaco per quanto riguardi il centrocampista cileno, anche se non nega di aver parlato con soggetti che gravitino attorno alla società bavarese e al calciatore, ma allo stato attuale, si sente di escludere che tale affare possa rappresentare il prossimo tassello in casa nerazzurra. Su una domanda rivolta al mercato sontuoso messo in atto dal Milan, il responsabile dell’area tecnica ha risposto che tale modo di agire non incarni affatto la sua filosofia di operare sul mercato.

Parlando, poi, dei calciatori che potrebbero lasciare l’Inter, Sabatini ha dichiarato che Luciano Spalletti stia monitorando l’intera rosa, osservando bene coloro che possano contribuire attivamente alla causa interista e chi no. Per quanto concerne Nagatomo, non è da escludere che il calciatore rimanga sotto l’ombra della Madonnina, anche se, ci tiene a precisare, che sulla corsia di sinistra saranno previsti dei nuovi arrivi, motivo per cui il minutaggio destinato al giapponese, rischierà di essere abbastanza risicato.

Su domanda precisa sull’obiettivo principale dell’Inter per la prossima stagione, Sabatini non si nasconde ed afferma con autorevolezza che la qualificazione in Champions League sia l’obiettivo minimo da centrare, dopo alcune stagioni piuttosto deludenti e non all’altezza del blasone. Walter Sabatini è l’ideatore, il braccio destro di Spalletti, l’uomo di fiducia della dirigenza Suning, chiamato a far risplendere i colori nerazzurri, al fine di riportare l’Inter nell’élite del calcio di casa nostra.